Daarom ging Dedryck Boyata van overbodige speler naar onmisbare pion voor Celtic

Dedryck Boyata (26) is helemaal terug van weggeweest. De verdediger vierde afgelopen weekend de titel met Celtic Glasgow, acht wedstrijden voor het einde van de Schotse competitie. Celtic is momenteel een maatje te groot voor de verzamelde concurrentie, met dank aan de onwaarschijnlijke terugkeer van Boyata. Aan het begin van het seizoen leek de Belg nochtans overbodig bij Celtic, maar Boyata werkte zich opnieuw in de gunst van coach Brendan Rodgers.

Het seizoen kon nochtans niet rampzaliger beginnen voor Celtic. In de tweede voorronde van de Champions League verloren de Glaswegians de heenmatch tegen het nietige Lincoln met 1-0. Celtic stootte daarna weliswaar door na een 3-0 zege in de terugwedstrijd, maar de toon was meteen gezet: de Schotse pers noemde het “de ergste nederlaag in de geschiedenis van Celtic”.

Van Boyata was er toen nog geen sprake. De verdediger revalideerde nog van een heupblessure die hem al langer achtervolgde en speelde pas in november zijn eerste wedstrijd voor Celtic. Negentig minuten tegen Kilmarnock, maar daarna was het weer voorbij: Boyata zat eerst twee wedstrijden op de bank en verloor daarna zelfs zijn plek in de selectie.

“Die jongen heeft hier nog een toekomst”

Het leek einde verhaal voor de verdediger, die tijdens de wintertransfermercato even in beeld was met Anderlecht. Die transfer kwam er niet, en dat had veel te maken met Celtic-coach Brendan Rodgers. Die vertelde een mooie anekdote over Boyata aan de BBC. ”Op een dag moest ik ’s avonds laat op het trainingscentrum van Celtic zijn. Ik dacht dat er niemand was toen ik rond middernacht terug naar huis ging, maar toen hoorde ik geluid in het fitnesscentrum. Ik keek vanop een afstand, en zag Dedryck Boyata op zijn eentje hard trainen. Op dat moment wist ik: die jongen heeft hier nog een toekomst.”

Boyata heroverde dan ook zijn plaats in de basis bij Celtic en speelde sinds januari bijna elke minuut. In zijn eerste wedstrijd na zijn rentree scoorde hij ook meteen de winning goal, een kunstje dat hij een week later nog eens overdeed tegen voornaamste —alhoewel — titelconcurrent Aberdeen. Zijn bloedvorm leverde hem ook opnieuw een selectie voor de Rode Duivels op: bondscoach Roberto Martinez haalde hem bij de groep voor de kwalificatie-interland tegen Griekenland en de oefeninterland tegen Rusland.

Dedryck Boyata is terug, en op 26-jarige leeftijd is hij klaar om te knallen.