Balotelli in SuperMario-modus, mijlpaal voor Neymar bij Barça

Vlaanderen mag dan wel gefixeerd zijn geweest op de koers, elders in Europa bleef koning voetbal regeren. Zo vierde Nice nog maar eens een knalprestatie van Mario Balotelli, onttroonde Edin Dzeko prins Totti in Rome en passeerde Neymar een mijlpaal in Barcelona.

LIGUE 1. Balotelli in SuperMario-modus

Mario Balotelli toonde nog eens waarom hij “SuperMario” genoemd wordt: tegen Bordeaux scoorde hij zijn elfde goal van seizoen. Wel opvallend: alle doelpunten van de Italiaanse spits kwamen er in het eigen Allianz Riviera-stadion.

Rivaal Marseille verlekkerde zich in een heerlijke vrije trap van Dimitri Payet maar leed toch pijnlijk puntenverlies, net als een met kansen morsend Lyon.

11 - Mario Balotelli' 11 goals in Ligue 1 have all been scored at the Allianz Riviera. Cocoon. pic.twitter.com/2Y8jRf2G4f — OptaJean (@OptaJean) 2 april 2017

PRIMERA DIVISION. Mijlpaal voor Neymar bij Barça

In de Spaanse competitie wil Barcelona absoluut in het spoor van Real Madrid blijven. Granada leek in eerste instantie niet te willen meewerken, maar de blaugrana rolden hun tegenstander onder andere dankzij een domme rode kaart toch op. Neymar zette de 1-4 eindstand op het scorebord, en tekende zo voor zijn 100ste doelpunt in Barcelona-loondienst. Real Madrid had echter geen kind aan het taaie Deportivo Alaves: Benzema, Isco en Nacho hielden de Koninklijke makkelijk op kop.

In de schaduw van de grote twee blijft Atlético intussen bikkelen met Sevilla om de derde plek. Atléti trok naar Malaga zonder de geschorste Yannick Carrasco, maar pakte toch een professionele zege. Met dank aan Koke en Filipe Luis.

Neymar scored his 100th Barcelona goal:



⚽️ 70 Right-Foot

⚽️ 24 Left-Foot

⚽️ 6 Headers



Legend in the making 😎👏 pic.twitter.com/HfhDYrMgPZ — SPORF (@Sporf) 2 april 2017

SERIE A. Dzeko snoept record af van Totti

AS Roma heeft de aansluiting met Juventus (nog maar eens) verloren, en moet mikken op de tweede plaats. Empoli legde de Romeinen geen strobreed in de weg: Dzeko scoorde zijn 33ste goal in alle competities, en snoept zo een record af van clubicoon Totti.

Lazio mag intussen blijven dromen van Europees voetbal na een knullige owngoal van Sassuolo, en Hamsik bezorgde bezorgde Napoli een puntje in de topper tegen Juve.

