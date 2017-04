De Play-off barometer: Anderlecht stabiel, maar Club krijgt knauw

Na elke speeldag in Play-off 1 van de Jupiler Pro League polst Sportwereld.be naar uw titelfavoriet. Na de nederlaag van Club Brugge bij AA Gent heeft blauw-zwarte titelhoop een knauw gekregen bij onze stemmers. Anderlecht blijft stabiel in de barometer en is de grootste titelfavoriet volgens u.

Wie doet leider Anderlecht wat? Paars-wit zette eerste achtervolger Club Brugge dit weekend op vier punten door te gaan winnen bij Zulte Waregem, terwijl Club verloor bij AA Gent. 62% van de stemmers denkt momenteel dan ook dat Anderlecht dit jaar kampioen wordt.

Het geloof in Club Brugge zakt, van 24% vorige week (voor de start van de Play-offs) naar 11% na de eerste speeldag. Door het resultaat in Gent is Gent nu de tweede grootste kanshebber op de landstitel volgens u, met 22% volgen de Buffalo’s wel nog op ruime afstand van Anderlecht. De overige 5% van de lezers geven Zulte Waregem, Oostende en Charleroi momenteel nog een titelkans(je).

Op de tweede speeldag staat de kraker tussen Anderlecht en Gent op het programma. Club Brugge krijgt Charleroi op bezoek en Oostende speelt de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem.