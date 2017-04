Alles over de houdbaarheid van eten: ken jij het verschil tussen "ten minste houdbaar tot" en "te consumeren voor"?

Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks liefst 36 tot 55 kg voedsel weg. Vaak omdat we denken dat het niet langer eetbaar is. “Veel mensen kennen het verschil niet tussen ten minste houdbaar tot en te consumeren voor”, zegt Theo Niewold, professor Voeding en Gezondheid aan de KULeuven. “Dat leidt tot voedselverspilling.” Geert Ally, zaakvoerder van Buurtslagers, treedt hem bij. “In deze wegwerpmaatschappij kieperen we al na drie dagen spaghettisaus weg. Fout!” Hoog tijd voor een verkenning van dé regels rond houdbaarheid.