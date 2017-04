Britse, Canadese en Italiaanse baby’s huilen het vaakst

Elk aanstaand ouderpaar droomt van een wolk van een baby die enkel huilt om aan te geven dat er aan een nieuwe voeding of pamper mag worden gedacht. Maar hoeveel een baby huilt, verschilt blijkbaar van natie tot natie.

Volgens een nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Pediatrics, trekken vooral ouders in Groot-Brittannië, Canada en Italië vaak aan het kortste eind. Ouders uit Denemarken, Duitsland en Japan mogen zich dan weer in de handen wrijven, want hun pasgeboren baby’s huilen gemiddeld het minst.

De studie keek ook naar Australische, Nederlandse en Amerikaanse baby’s, maar de Belgische zuigelingen werden over het hoofd gezien. Het is de eerste keer dat wetenschappers het huilgedrag van baby’s uit verschillende landen in kaart hebben gebracht. Daarvoor baseerden ze zich op 28 oudere studies die betrekking hebben op 8.700 pasgeboren baby’s en hoe zij zich in de eerste twaalf weken van hun leven gedragen.

Die studies waren vooral gerichten op de aanwezigheid van zogenaamde ‘kolieken’, oftewel de verschillende redenen waarom zuigelingen soms lange tijd ontroostbaar krijsen, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn dat ze honger, koud of pijn hebben.

Andere cultuur

Het hoogste niveau, wat gelijkstaat met meer dan drie uur per dag huilen en dat minstens drie dagen per week, werd vooral vastgesteld bij baby’s in Groot-Brittannië (28 procent van de zuigelingen, gemiddeld één à twee weken lang), Canada (34,1 procent, drie tot vier weken) en Italië (20,9 procent, acht tot negen weken).

‘Dit onderzoek geeft ons een startpunt om te kijken of de culturen waar er minder wordt gemeend het ouderschap anders aanpakken, en of er misschien andere factoren zijn zoals genetica of de zwangerschapservaring die dit beïnvloeden’, aldus hoofdonderzoeker Dieter Wolke, psychologieprofessor aan de University of Warwick.

Zo wijzen de wetenschappers erop dat ouders in Denemarken (5,5 procent, drie tot vier weken lang) en Duitsland (6,7 procent, drie tot vier weken lang) langer wachten om een huilende baby op te pakken, maar wel meer tijd met hun kroost spenderen. Britse ouders houden hun kindje relatief minder lang vast, maar gaan ze wel sneller oppakken wanneer ze huilen.

Licht aan het eind van de tunnel

De wetenschappers hebben wel goed nieuws voor alle jonge ouders die soms het licht aan het einde van de tunnel niet meer zien. Na zes weken is het veelvuldig huilen bij pasgeboren baby’s vaak al veel minder.

Gemiddeld gezien huilt een baby twee uur per dag tijdens de eerste twee weken, met een piek van twee uur en vijftien minuten per dag op de leeftijd van zes weken, maar dat gehuil neemt de weken nadien sterk af: op de leeftijd van twaalf weken huilt een baby gemiddeld ‘slechts’ een uur en tien minuten.