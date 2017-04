Tien doden en tientallen gewonden bij explosies in metrostation Sint-Petersburg

In de metro van Sint-Petersburg in Rusland heeft zich maandag om 14.30 uur lokale tijd een ontploffing voorgedaan. Dat meldt de Russische staatsmedia. Ook in een tweede metrostation zou een ontploffing zijn geweest, maar dat werd nog niet bevestigd. Er zijn bij de explosies zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen.

Getuigen spreken over een explosie en dikke rook. Op foto’s op Twitter is een metrostel te zien dat zwaar beschadigd is. Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Noodgevallen wordt ook de samenstelling nagegaan van de zware rook die in de getroffen metrostations hangt.

De ontploffing zou zich hebben voorgedaan op de blauwe metrolijn, aan het metrostation van Sennaya Ploshchad, net nadat de trein daar vertrok. Ook in een tweede station zou er een explosie geweest zijn, maar dat werd nog niet bevestigd. Lokale media spreken over tien doden en minstens 20 gewonden. Onder de gewonden zouden ook veel kinderen zijn. Getuigen zeggen aan Russia’s Life News dat ze mensen zagen met brandend haar, bebloede mensen en mensen met afgerukte lichaamsdelen.

Intussen werden alle metrostations in de stad afgesloten en geëvacueerd.

Zelfgemaakte bommen?

Volgens medewerkers van de metro zijn er mogelijk zelfgemaakte explosieven in de metrostellen ontploft, die vanop een afstand tot ontploffing werden gebracht. De explosieven zouden met granaatscherven zijn gemaakt en zouden een kracht hebben gehad met het equivalent van 0.2 à 0.3 kilo TNT.

Poetin in de stad

President Poetin is momenteel in de stad. Hij was er voor een vergadering met Wit-Russisch president Alexander Lukashenko. De Russische president heeft intussen al zijn medeleven betuigd. Hij zegt ook dat de autoriteiten alle mogelijke oorzaken van de explosies zullen onderzoeken, ook de mogelijkheid dat het om terrorisme zou gaan.

Sint-Petersburg is de tweede grootste stad van Rusland.

OPROEP. Bent u zelf in Sint-Petersburg of kent u iemand in de Russische stad, laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be