Zo gaan de winnaars van ‘The Band’ hun groep noemen

Vijf dagen voor de finale van de VTM-talentenjacht ‘The Band’ hebben de overblijvende kandidaten een belangrijke knoop doorgehakt. Ze kozen allemaal samen de naam die hun Nederlandstalige groep zal krijgen.

Foto: Thomas Geuens

In The Band gaat een professionele jury op zoek naar vier geschikte jongemannen om een Nederlandstalige boysband mee te vormen. De Nederlandse singer-songwriter Nielson, Kris Wauters, Min Hee Bervoets en Slongs Dievanongs dunden de grote groep Nederlandse en Belgische kandidaten al uit tot zes mensen.

Voor ze aan de finale van vrijdag kunnen beginnen, moesten Jannes, Andy, Jelle, Lennart, Joost en Laurens al een erg belangrijke beslissing nemen. Want vier van hen vormen na vrijdag een Nederlandstalige groep. Enige probleem: die groep heeft nog geen naam.

“We hebben de afgelopen weken veel gebrainstormd met de kandidaten”, vertelde Laurens, die maandagochtend op zoek was bij Qmusic. “We zochten een naam die te maken had met Nederland en België. En het moest ook Nederlandstalig zijn. Er zijn heel leuke, gekke namen uit voortgekomen. Maar onze voorkeur ging uiteindelijk uit naar Buurland. Volgende week komt ook de eerste single uit, die hebben we afgelopen weekend opgenomen en zal in primeur in de finale van The Band te horen zijn. Maar welke 4 hem zullen mogen brengen, is tot dan nog een vraagteken.”

Met de naam Buurland verwijzen de jongens naar de mix van Vlaams en Nederlands zangtalent, klinkt het bij de programmamakers. Na vrijdag begint het pas echt voor de jongens van Buurland. De groep trekt dan van buurland naar buurland met eigen Nederlandstalige songs.