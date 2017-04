Binnenkort in de bioscoop: El Clásico live

De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona, beter bekend als El Clásico, wordt binnenkort opnieuw live uitgezonden bij Kinepolis. Dat heeft Eleven Sports maandag bevestigd. De wedstrijd wordt gespeeld op zondagavond 23 april en zal door Kinepolis uitgezonden worden in acht verschillende bioscopen.

Het is niet de eerste keer dat het treffen tussen Real Madrid en Barcelona live wordt uitgezonden door Kinepolis, want tijdens de vorige editie in december 2016 sloegen de bioscoopgigant en Eleven Sports ook al de handen in elkaar. De wedstrijd in Camp Nou eindigde toen op 1-1. Voor de komende wedstrijd werken Kinepolis en Eleven Sports dus opnieuw samen: de wedstrijd zal uitgezonden worden in de Kinepolis-bioscopen van Kortrijk, Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel, Leuven, Imagibraine en Luik.

Voor wie één van de grootste derby’s uit de voetbalwereld op het grote scherm wil zien, kost een ticket 7,50 euro. Tickets zijn verkrijgbaar op de site van Kinepolis.