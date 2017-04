Ex-spits La Louvière vindt nieuwe ploeg in Indonesië

Peter Odemwingie heeft in Indonesië met Persepam Madura United een nieuwe werkgever gevonden, zo maakte de club maandag bekend.

De 35-jarige voormalige aanvaller van La Louvière komt over van de Engelse tweedeklasser Rotherham United, waar hij sinds oktober vorig jaar aan de slag was. Bij de rode lantaarn was zijn contract eind januari afgelopen, maar de in Oezbekistan geboren Nigeriaan trainde er wel nog mee. In totaal speelde de 63-voudig international zeven wedstrijden voor de club.

Odemwingie speelde tussen 2002 en 2004 voor La Louvière, waarmee hij in 2003 de Beker won. Daarna droeg de spits het shirt van Rijsel (2004-2007), Lokomotiv Moskou (2007-2010), West Bromwich (2010-2013), Cardiff (september 2013-januari 2014), Stoke (januari 2014-maart 2016) en Bristol City (maart-mei 2016).