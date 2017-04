Leuke uitjes met kinderen tijdens de paasvakantie

Geen idee hoe je jouw (klein)kinderen weer twee weken kan bezighouden tijdens de paasvakantie? Mamablogster Lobke Gielkens tipt zeven uitjes die de verveling tegengaan.

1. Cultuur op kindermaat tijdens Springtij in Oostende

Op zoek naar originele manieren om het gat in de cultuur van je kinderen te dichten? Dan is er het Springtij-festival in Oostende, dat de straatartiest in je kinderen wakker maakt. Tijdens de workshops ‘Bio-graaf-fiti’ of ‘Straatkunst met blikjes’ staat het experiment voorop en kunnen kleine kunstenaars proeven van allerlei street-arttechnieken. Snel reserveren is de boodschap!

Ook leuk in Oostende: het tweede weekend van april is The Crystal Shipterug en zal het aantal kunstwerken in de stad uitbreiden. Dankzij een draagbahet creatieve evenement op een kindvriendelijke manier kunnen beleven.

2. Eendjes vissen in Océade

Het hoeft niet altijd een traditionele paaseierenzoektocht te zijn. Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakt Océade uit met een origineel alternatief. Honderden plastic eendjes in felle kleuren dobberen rond in het waterparadijs. Hoe meer je er tijdens de gratis Duck Trophy aan de haak kan slaan, hoe meer prijzen je kan winnen. Van maandag 3 tot en met zondag 9 april wordt een deel van Océade dagelijks vanaf 11 u 30 tot 17 u omgevormd tot een gigantische poel.

3. Ga naar de film

Vanaf 5 april speelt een nieuwe film in de zalen: ‘ Cloudboy’. Die gaat over een 12-jarige stadsjongen Niilas die bij zijn papa woont. Zijn Zweedse mama Katarina kent hij nauwelijks. Niilas moet – zeer tegen zijn zin– tijdens de zomervakantie naar het Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe gezin tussen de rendierherders wonen. Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

4. Bezoek de grootste glijbaan ter wereld in Comics Station

Weldra opent een gloednieuw attractiepark en wel in het Centraal Station van Antwerpen. Om het park van een extra dosis opsmuk te voorzien, zal de hoogste indoor glijbaan ter wereld een attractie vormen. De Comics Twist is 22,5 meter hoog en bestaat uit drie spectaculaire glijbanen die op maat zijn ontworpen voor het park.

5. Pasen in Bokrijk

Nog zo’n leuke plek waar je je kinderen zeker moet mee leren kennismaken. Niet alleen het park zelf (én de speeltuin) zijn leuk, maar op paaszondag en paasmaandag beleef je in het Openluchtmuseum van Bokrijk een paasfeest anno 1913. Neem deel aan de grote paaseierenraap of ontdek tal van paasspelletjes zoals mastklimmen en eierenrollen.

6. Mighty Mornings: maakt zakgeld gelukkig?

De dames achter online magazine voor ouders Maison Slash geven gratis ontbijtworkshops helemaal op maat van kinderen van 8 jaar en ouder. Tijdens ‘Mighty Mornings’ bespreken ze straffe thema’s uit het leven gegrepen. Meteen ook lekker #parentfriendly, want ouders kunnen hun kind daarna met de nodige bagage loslaten in onze complexe wereld. Zin? Op zaterdag 15 april kan je naar de tweede editie: ‘Maakt zakgeld gelukkig?’

7. Paaszoektocht na zonsondergang met lichtgevende eieren

Op zaterdag 15 april opent Bilzen Mysteries na zonsondergang de poorten van de betoverende tuinen van het kasteel. Kinderen kunnen dan naar hartenlust zoeken naar lichtgevende paaseieren. De zoektocht is gratis bij aankoop van een ticket voor Bilzen Mysteries.

