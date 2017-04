Dit model heeft een belangrijke boodschap over haar nieuwe lichaam

In een wereld waar om ter dunst nog steeds de maatstaf is, was het knokken geblazen voor model Liza Golden-Bhojwani. Hoewel ze topjobs binnenhaalde en catwalks liep voor onder andere Dolce & Gabbana ging ze stilaan ten onder aan het rigoureuze dieet dat ze volgde. En dus brak ze op een dag en kwam ze kilo's bij. Nu, vier jaar later heeft ze zichzelf leren aanvaarden zoals ze is en om dat kracht bij te zetten deelde ze op Instagram een voor- en na-foto.

Normaal delen modellen en fitnessblogsters allerhande op Instagram voor- en na-foto's van hun transformatie waarbij ze er in de tweede foto ongelofelijk strak en gespierd uitzien. Model Liza Golden-Bhojwani deed echter het omgekeerde. Zo postte ze een foto van in 2013 op de piek van haar modellencarrière en eentje van nu met enkele kilo's meer, maar naar eigen zeggen een stuk gelukkiger.

Flauwvallen

In een uitgebreid verhaal onder de foto vertelt ze waarom ze zich nu zoveel beter voelt in haar vel, ook al was dat een lange weg die ze moest afleggen. Zo vertelt ze dat ze op een gegeven moment overleefde op maaltijden die niet meer bevatten dan 20 gestoomde edamameboontjes en daardoor ook een keer flauwviel. "Toen dacht ik bij mezelf, als ik nu een beetje meer ga eten dan zal ik me ongetwijfeld niet meer zo vreselijk voelen." En dat deed ze ook, al mondden de kleine porties al snel uit in vreetbuien en begonnen de kilo's er gestaag aan te vliegen.

Dijen te dik

Ze slaagde er in een tijdje alles verborgen te houden, maar brak uiteindelijk toen er na een catwalkshow van Dolce & Gabbana tijdens de modeweek in Milaan over haar werd geschreven dat haar dijen te dik waren. Stilaan begon haar carrière onder de extra kilo's te lijden. "Een klant had eens een exclusieve optie op mij genomen, maar toen ik met hen een gesprek had gehad, wilden ze me niet meer en ik wist dat de reden daarvoor alles met mijn gewicht te maken had. Ik snapte niet waarom ik als een van de weinige meisjes mij niet aan die strenge diëten kon houden. Ik dacht dat mijn karakter niet sterk genoeg was, dat ik er niet genoeg om gaf of dat ik het niet hard genoeg wou. Ik nam mezelf alles kwalijk en voelde me een mislukkeling."

Natuurlijke zelf

Ondanks dat ze zich herpakte, beter ging eten en fitter werd dan ooit, slaagde ze er nooit meer in jobs te scoren bij die vooraanstaande namen. Maar op een dag zag ze toch het licht. "Plots dacht ik, waarom vecht ik in godsnaam tegen mijn eigen lichaam? Waarom stop ik niet gewoon met mijn eigen agenda op mezelf te forceren en luister ik niet naar mijn lijf? En dat was uiteindelijk wat ik beetje bij beetje deed. Ik werd mijn natuurlijke zelf, en niet langer mijn geforceerde."

"Die foto rechts ben ik nu en met mijn lichaam zoals het is. Het is niet perfect, niet klaar voor catwalks of Victoria's Secret, niet op zijn best, maar het is wel het mijne en mijn ziel is gelukkig. Tegenwoordig eet ik wat ik wil, zonder me daarvoor schuldig te voelen. En dat voelt lekker. Misschien was ik niet gemaakt om op de covers van magazines te staan of te poseren voor de beste en grootste merken, maar ik werd wel gemaakt voor een reden."