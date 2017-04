Goed nieuws voor Volvo Gent: tweede model onderweg

Gent - Volvo Car Gent heeft maandag de bevestiging gekregen dat er een tweede model gebouw mag worden op het nieuwe CMA-platform. Dat heeft Volvo-topman Hakan Samuelsson bevestigd in Gent. Eerder raakte al bekend dat Gent de XC40 mag bouwen, nu komt daar de opvolger van de populaire V40 bij.

De twee wagens worden gebouwd op het nieuwe CMA-platform. De XC40 moet een kleinere versie worden van de XC60, een SUV. Voor het tweede model is voorlopig geen naam bekendgemaakt. Gent mag de beide wagens exclusief bouwen voor de Europese en Amerikaanse markten.

Loonkosten

Volvo-topman Samuelsson beklemtoonde dat het gaat om erg goed nieuws voor Gent en meldde dat het vertrouwen in de fabriek groot is, maar hij benadrukte aan de aanwezige overheden ook dat het van groot belang is dat factoren zoals loon- en stroomkosten en arbeidsvoorwaarden beheersbaar blijven.

Hoeveel Volvo de volgende jaren investeert en Gent en wat de komst van het tweede model betekent voor het aantal arbeidsplaatsen, is nog niet duidelijk. Ook wanneer met de bouw van de wagen gestart wordt, is nog niet geweten.

Vorig jaar rolden 248.705 wagens van de Gentse band. In de fabriek werken meer dan 5.500 mensen, zo staat op de site van de fabriek.