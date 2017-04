Engelse voetbalwereld in rep en roer na seksistische opmerking

This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats - the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g

De Schot David Moyes staat momenteel in het oog van de storm in de Premier League. De manager van het geplaagde Sunderland gaf na de verloren wedstrijd tegen Watford een seksistische opmerking aan een vrouwelijke reporter. Moyes verontschuldigde zich maandag, maar onder meer Gary Lineker roept op tot actie van de Engelse voetbalbond.

Na de wedstrijd tussen Watford en Sunderland (eindstand 1-0) vroeg een vrouwelijke journalist aan Sunderland-coach David Moyes of hij nu onder nog meer druk komt te staan van het bestuur. Sunderland staat namelijk troosteloos laatste in de Premier League en moet al acht punten goedmaken om de degradatie te vermijden. Moyes antwoordde met een korte maar krachtige “neen”, maar toen het interview voorbij was, ging hij daar nog even op verder.

“Dat was een beetje ondeugend hé”, liet Moyes weten aan de reporter. “Let maar op of ik verkoop je een klap, ook al ben je een vrouw.” Nadien liet de coach volgens de BBC ook weten dat ze de volgende meer voorzichtiger moet zijn als ze naar Sunderland komt. “Ik betreur ten zeerste mijn woorden. Normaal zeg ik zo’n dingen niet, maar dit was in het heetst van de strijd, net na een nederlaag. Ik sprak al tegen de journalist en ze heeft mijn verontschuldigingen aanvaard.”

“Onvergeeflijk”

Daarmee was de zaak echter niet gesloten voor velen. Rosena Allin-Khan, de schaduwminister van Sport, riep de Engelse voetbalbond op Twitter op tot actie. “Dit is schandalig. David Moyes kan hier niet mee wegkomen.” Ook Gary Lineker, presentator van het voetbalprogramma Match Of The Day, deelde die mening. “Het incident toont aan dat sommige managers journalisten met minachting behandelen. Het is een stresserende job, maar betaalt goed. Dit is onvergeeflijk.” Wordt ongetwijfeld vervolgd...