Verdediger beloont dappere fan die in rivaliserend vak zat tijdens derby

Tijdens derby’s blijf je als fan beter uit het rivaliserende supportersvak, maar afgelopen weekend was dat buiten een vrouwelijke Dortmund-fan gerekend. In de altijd beladen Revierderby van Borussia Dortmund tegen streekgenoot Schalke 04 waagde ze het om in geel Dortmund-shirt plaats te nemen in een volledig vak met Schalke-supporters. Ontzettend moedig, vond ook Dortmund-verdediger Marc Bartra.

De Spanjaard startte na de match (1-1) een zoektocht op sociale media naar de dappere dame om haar te ontmoeten en zijn wedstrijdshirt cadeau te doen en hij vond haar ook. “Yes! We hebben onze dappere supporter gevonden! Beloofd is beloofd, tot snel Steffi’’, schreef hij op Twitter.

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe pic.twitter.com/ETh6cIJteR — Marc Bartra (@MarcBartra) 2 april 2017