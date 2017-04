Hazard: “Ik kan met de bal gaan wandelen alsof het een vrouw is, of een oude man”

Eden Hazard is na een moeilijk jaar weer helemaal terug van weggeweest. Momenteel is hij samen met Chelsea de fiere leider in de Engelse Premier League. In een interview met France Football was hij erg openhartig over zichzelf. “Ik wil de mensen plezier bezorgen.”

“Zidane is voor mij een echte artiest”, geeft hij toe. Sommigen zagen hierin onmiddellijk een hint over een mogelijke overstap naar Real Madrid, een bijzonder hardnekkig gerucht de laatste weken. Toch noemde Hazard in dezelfde adem ook namen als Ronaldinho en Riquelme. “En dan Messi! Wat hij doet met een bal, dat is sterk! Ik denk niet dat ik op dat niveau zit. Het is aan de mensen om dat te zeggen, maar ik ga mezelf niet tot artiest benoemen. Ik wil de mensen gewoon plezier bezorgen. Zij komen naar het stadion om zich te amuseren en het is aan ons, voetballers, om hen gelukkig te maken.”

Bal als trouwste bondgenoot

Tijdens het interview had hij het ook over zijn eigen creatieve kwaliteiten. “Dat is gewoon iets dat je hebt of niet hebt, het is aangeboren”, aldus de Rode Duivel. “Ik ben al sinds ik op mijn vijfde begon te voetballen een creatieveling op het veld. Maar dat is ook iets dat je niet te vaak moet doen, want dat is ook niet goed. Je moet het doen op het juiste moment.”

Tot slot had de nummer tien van Chelsea het ook nog over zijn relatie met de bal. “Het is mijn trouwste bondgenoot”, vertelde Hazard. “Soms koester ik hem. Maar als je dribbelt, dan is dat lastig, nee? Het leuke is dat de bal verschillende persoonlijkheden heeft. Ik kan hem behandelen als een vrouw, ik kan hem op wandel meenemen als mijn beste vriend. Of als een oude man (lacht).”