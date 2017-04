Voormalig bondsvoorzitter Guatemala levenslang geschorst

Brayan Jimenez, de voormalige voorzitter van de voetbalbond van Guatemala, heeft een levenslange schorsing gekregen voor zijn aandeel in het corruptieschandaal bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de juridische kamer van de Ethische Commissie van de FIFA maandag beslist.

De juridische kamer volgt zo de aanbeveling van de onderzoekskamer. Die ging in december 2015 met het onderzoek naar Jimenez van start, een dag nadat het Amerikaanse gerecht hem in het vizier had gekregen. Een maand later werd de Guatemalaan opgepakt in Guatemala City, in maart volgde de uitlevering aan de Verenigde Staten. De 62-jarige Jimenez pleitte schuldig aan samenzwering met het oog op afpersing en fraude. Hij werd ervan beschuldigd steekpenningen te hebben ontvangen in ruil voor het toekennen van media- en marketingrechten op de kwalificatiewedstrijden van Guatemala voor de WK’s van 2018 en 2022.

(belga)