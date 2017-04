Hoe koelbloedige metrobestuurder meer doden voorkwam

Na de explosie in een van de metrostellen slaagde de chauffeur erin om toch verder te rijden naar het eerstvolgende station. Op die manier konden de slachtoffers sneller worden geëvacueerd en verzorgd. Wellicht voorkwam hij op die manier dat er meer doden vielen.

De explosie van de bom sloeg een gat in de wand van een rijdend metrostel maar was blijkbaar niet krachtig genoeg om het toestel te laten ontsporen. Volgens Svetlana Petrenko, een vertegenwoordiger van de Russische onderzoekscommissie naar de explosie, nam de chauffeur het besluit om niet te stoppen maar door te rijden tot het volgende station. “Hij nam absoluut de juiste beslissing”, aldus Petrenko “want zo was het mogelijk om onmiddellijk over te gaan tot het evacueren en het verlenen van de eerste dringende hulp aan de slachtoffers.”

Geen paniek

Verschillende ooggetuigen verklaarden aan Radio Sputnik dat er nooit echt paniek is uitgebroken na de explosie.

Foto: AFP

“Ondanks het feit dat het meestal heel druk is in het metrostation Sennaya, was er geen chaos”, zegt Artem Protsiuk. “Mensen verlieten kalm en georganiseerd het perron.”

Dat wordt bevestigd door studente Nikita Gaevoi: “Hoewel er een dikke smog hing en het rook naar koolmonoxyde, was er geen paniek op de roltrappen die uit het station naar buiten leiden. Pas toen ik op straat stond, realiseerde ik me dat het niet om een ongeluk ging.”

Sjaal voor het gezicht

Foto: REUTERS

In het getroffen metrostel zelf, was de sfeer veel minder kalm. “Iedereen in de getroffen wagon verwachtte dat ze zouden doodgaan”, zegt een anonieme reiziger. “Na de explosie wachtten we verschillende minuten op de evacuatie. Daarna begonnen mensen elkaar te helpen om uit de metro te geraken. De meesten waren bedenkt onder het bloed. Ik zag zeker 3, 4 mensen die dood waren.”

Een vrouw zei aan het Russische Life News: “Ik zag bebloede mensen, of mensen van wie de haren waren verbrand. Uit de wagons kwam dikke rook. Mensen renden voor hun leven.”

Leonid Chaika, die in Sint-Petersburg woont, zei dat hij slachtoffers zag van wie de ingewanden uit hun lichaam puilden. “Ik zag veel bebloede en huilende gezichten.”