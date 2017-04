Toptalent Rodrigo Betancur legt medische testen af bij Juventus

De Uruguyaanse middenvelder Rodrigo Betancur heeft maandag zijn medische testen afgelegd bij de Italiaanse landskampioen en competitieleider Juventus, zo maakte de club maandag bekend.

Later deze maand zou de overgang van het negentienjarige toptalent van de Argentijnse leider Boca Juniors afgerond worden. Volgens Italiaanse media zou Juve iets meer dan negen miljoen euro op tafel leggen om Betancur los te weken. De Oude Dame zou twee jaar geleden bij de transfer van Carlos Tevez naar Boca Juniors een aantal aankoopopties bedongen hebben op talenten, onder wie Betancur.

Rodrigo Betancur vierde begin 2015 reeds zijn debuut bij de club uit Buenos Aires en speelde er sindsdien 59 wedstrijden. In twee jaar is de centrale middenvelder er uitgegroeid tot sterkhouder en dit seizoen heeft hij een belangrijk aandeel in de leidersplaats van Boca in de Argentijnse Primera Division.

