Dit is één van de vermoedelijke dader van de aanslag in Sint-Petersburg

De vermoedelijke dader van de aanslag zou gefilmd zijn geweest door bewakingscamera’s. Dat melden verschillende Russische media. Voorts hebben de autoriteiten een opsporingsbericht verspreid. Daarin is sprake van twee daders, aldus Interfax.

Na de terreuraanslag in de Russische stad Sint-Petersburg zoeken de autoriteiten volgens mediaberichten naar twee verdachten. Een van hen zou de bom in een aktetas onder een zetel in de metrotrein geplaatst hebben, zo meldde het persbureau Interfax maandag onder aanhaling van veiligheidskringen. De andere zou een bom in het metrostation Plosjtsjad Wosstanija (Plein van de Opstand) gedeponeerd hebben. Het tweede springtuig werd tijdig door de veiligheidsdiensten ontdekt en onschadelijk gemaakt.

Volgens politiebronnen is op de beelden te zien hoe de man net voor vertrek uit het metrostel springt. Daar zou hij een aktetas met explosieven achtergelaten hebben. Kort daarna gaat de bom af.

Intussen lieten 10 mensen het leven en is er sprake van ruim 30 gewonden. Getuigen hadden het over een explosie en dikke rook. Op foto’s op Twitter is een metrostel te zien dat zwaar beschadigd is. Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Noodgevallen wordt ook de samenstelling nagegaan van de zware rook die in de getroffen metrostations hangt.

Het kantoor van de Russische openbaar aanklager noemde de ontploffing in de metro een terreuraanval. Dat zei de woordvoerder Aleksandr Koerennoj aan nieuwszender Vest-24.

De openbaar aanklager zal alle omstandigheden van de ontploffing onderzoeken, ook de veiligheidsmaatregelen, aldus de woordvoerder. “We zullen ons uiterste best doen om alle factoren op te helderen die de terreuraanval hebben mogelijk gemaakt, om zulke gevallen in de toekomst uit te sluiten.”