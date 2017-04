Rode Duivel Lombaerts was vlakbij metrostation op moment van de aanslag

Rode Duivel Nicolas Lombaerts was in de buurt van het metrostation in de Russische stad Sint-Petersburg toen er maandagnamiddag een aanslag gepleegd werd. Dat vertelde de Belgische verdediger bij Radio 1.

Lombaerts woont in Sint-Petersburg omdat hij speelt bij de lokale topclub Zenit. De metrolijn die getroffen werd, ligt op de weg naar huis voor onze voetballende landgenoot. “Ik denk dat ik op het moment van de aanslag ongeveer ter hoogte van die metrostations gereden moet hebben”, vertelde Lombaerts bij Radio 1. “Ik was net mijn vrouw en dochter gaan ophalen.”

Eerst had de verdediger, die vanaf volgend seizoen terugkeert naar de Belgische hoogste klasse, nog niets in de gaten. Pas toen hij zag dat het metrostation bij hem in de buurt dicht was, voelde hij dat er iets niet in de haak was. ”Ik woon aan een metrostation op dezelfde lijn, dat gesloten was. Daardoor stond iedereen op straat om een bus of een taxi te nemen.”

“Ik kwam vaak in het getroffen metrostation”

Volgens Lombaerts is het getroffen metrostation één van de drukste punten van het openbaar vervoer in Sint-Petersburg doordat er drie metrolijnen samenkomen. “Ik kwam er vaak, want één van mijn beste vrienden woont aan één van die stations. Om het drukke verkeer te mijden, nam ik dan de metro.”

Lombaerts werd eind vorige maand nog voorgesteld als nieuwe aanwinst van KV Oostende. Foto: BELGA

De terreuraanval deed zich voor om 14u40 plaatselijke tijd, tussen de metrostations van Sennaya Ploshchad en Tekhnologichesky Institut, net op het moment dat de trein uit Sennaya vertrok. Er vielen minstens tien doden en dertig gewonden bij de aanslag. Lees hier meer.