Loodgieter vindt trouwring terug nadat het tien (!) jaar geleden in afvoer verdween

Een vrouw werd vorige week van haar sokken geblazen toen ze te horen kreeg dat haar trouwring, die ze al tien jaar kwijt was, was teruggevonden. Het was de loodgieter die plots iets zag blinken in de afvoer toen hij die aan het ontstoppen was.

Voordat de Amerikaanse Nicole Wade in de douche gaat, doet ze altijd al haar juwelen uit, dus ook haar trouwring. Tien jaar geleden maakte ze echter een verkeerde keuze door de trouwring op de lavabo te leggen. Het juweel verdween op die manier in de afvoer en werd nooit meer teruggevonden, tot nu.

Nicoles vader Gary belde vorige week een loodgieter op omdat de afvoer verstopt zat. Troy Bronson, de loodgieter, liet een stuk van het riool zien toen er plots iets glimmends op de grond viel. Het bleek de trouwring te zijn die Nicole zoveel jaar geleden was kwijtgespeeld. “Ik kon mijn ogen niet geloven”, zegt Gary. “Ik vroeg mij af of het wel degelijk dezelfde ring kon zijn, maar het was echt!” Gary belde meteen zijn dochter op om haar het heuglijke nieuws te vertellen. De man zal z’n dochter de ring terug bezorgen van zodra hij Nicole en z’n kleinkinderen gaat bezoeken.