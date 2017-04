“Bedrijven verkopen resultaten van DNA-tests aan verzekeraars”

Bepaalde commerciële bedrijven die op basis van speeksel DNA-tests uitvoeren, verkopen de info uit hun databanken aan verzekeraars en farmaceutische bedrijven. Dit kan ernstige gevolgen voor de privacy van de betrokkenen. Dat zeggen twee onderzoekers van de KU Leuven in het maandblad van de Leuvense alma mater.

Beiden lieten hun eigen DNA testen door een 40-tal bedrijven en stelden vast dat de resultaten elkaar vaak tegenspreken en weinigzeggend zijn.

“Mijn eigen voorouders bleken volgens de ene test afkomstig uit Scandinavië, volgens een andere uit Groot-Brittanië en volgens een derde uit Midden-Europa”, aldus Maarten Larmuseau. Als er getest wordt op ziektes, is dat vreemd genoeg niet op typisch erfelijke aandoeningen maar op ziektes zoals obesitas waar ook de leefomstandigheden een grote rol spelen. “Een bijkomend probleem is dat een leek de resultaten nauwelijks kan interpreteren. We krijgen op ons labo dagelijks e-mails van mensen die niet weten wat ze met de resultaten moeten”.

Pure geldverspilling

“Commerciële afstammingstests zijn pure geldverspilling”, zegt Larmuseau, “en weinig wetenschappelijk. Zo stammen 99% van alle Vlamingen af van andere Vlamingen. Dat is echt niet zo moeilijk om te vermoeden.”

“Het wordt trickier als een grootvader en zijn kleinzoon samen speeksel opsturen om voor de gein of voor een cadeau een afstammingsresultaat te krijgen en dan te moeten horen dat er geen DNA-link tussen beiden is. Dat kan heel pijnlijk zijn en verregaande gevolgen hebben voor de familie. Bovendien gaan sommige zover om in hun databank op zoek te gaan naar personen die wel een DNA-link hebben en die meteen ook door te spelen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om een biologische broer of neef van de persoon die zijn speekselstaal heeft ingestuurd.”

Koekoekskinderen

Volgens Larmuseau worden er jaarlijks honderden kits opgestuurd voor dergelijke afstammingstests. Tests wijzen uit dat 1 procent van de bevolking “een koekoekskind” is en dus niet het kind is van de wettelijke vader. Dat cijfer is volgens Larmuseua al eeuwen stabiel gebleven.

In Frankrijk is het verboden om vaderschapstests uit te voeren achter de rug om van de moeder. “In ons land is er geen afdoende wetgeving inzake het afnemen van DNA-tests bij minderjarigen en daar moet dringend verandering in komen.”

De universitaire labs in ons land voeren alleen vaderschapstests uit op vraag van de rechtbank.