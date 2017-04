Plottwist na plottwist in Blind Getrouwd: het geluk voor één “ja”-koppel was van korte duur

Vier huwelijken. Die stonden er op het spel vanavond. Vijf weken nadat de vrijgezellen hun jawoord gaven aan een onbekende, moeten ze beslissen of ze samen blijven of hun wegen zullen scheiden. Nicolas en Evelien, Veerle en Nick, Sally en Mathias, Ben en Tine. Zij maakten maandagavond de beslissing die hun leven drastisch zal veranderen, ook buiten het experiment van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’.

(Opgelet: spoiler alert! Wie de aflevering vanavond nog niet gezien heeft, kan beter niet verder lezen.)

De koppels trekken symbolisch opnieuw naar waar het allemaal begon: het stadhuis waar het vijf weken geleden allemaal begon.

VEERLE & NICK

Nick - “Ik heb Veerle op bepaalde niveaus al heel goed leren kennen. Ik denk dat we samen nog heel vele geweldige dingen kunnen meemaken. Gewoon op basis van emoties durf ik het volmondig zeggen: ik wil met jou verder!” zegt een glimlachende Nick. “Ik zeg volmondig: ja!”

Veerle - “Ook ik heb een geweldige periode achter de rug. Ze hebben mij met iemand gematcht waarop ik alleen had kunnen hopen. Hij heeft mij vertrouwd, hij heeft heel veel gedaan voor mij. Ik ga ook “ja” zegge. Ik wil ook met u verder”, durft zij ook zeggen.

Verdict - Er was geen twijfel. Toen Veerle en Nick na vijf weken moesten beslissen, twijfelden ze geen seconde. “Nu begint ons avontuur pas echt”, klonk het bij het koppel, dat blaakte van het vertrouwen in mekaar en in hun relatie. “Ik voel dat ik u nooit mag laten gaan.”

Foto: VTM

En nu? - Drie maanden later zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd en dromen ze luidop van hun toekomst samen. Veerle: “Ik had nooit durven denken dat dit de uitkomst zou zijn van mijn deelname aan dit experiment. Ik word er soms nog stil van. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Dat besef ik heel goed en dat zal ik ook nooit zomaar laten gaan. De volgende stap die we gaan zetten, is een nieuwe woonst zoeken om ons te settelen en dan begint al de rest. Kinderen gaan er zeker ooit wel komen.”

“Een stuk of vijf”, zegt Nick lachend. Ook hij is dolgelukkig: “Ik heb het gevoel dat ik de Lotto heb gewonnen. Veerle is een prachtvrouw.”

Foto: VTM

NICOLAS & EVELIEN

Nicolas - “Misschien moet ik toch maar “nee” zeggen”, grapte hij nog. “Dan krijgt ge een mot op uw gezicht”, waarschuwt Evelien. Maar bij de experten is hij bloedserieus: “Vanaf het allereerste moment tot nu, heb ik nooit getwijfeld dat je voor mij de juiste bent en dat ik met jou verder wil. Je bent zo warm, zo lief, je hebt supergoed gezorgd voor mij, je accepteert mij. Dus uiteraard wil ik met jou getrouwd blijven, voor de rest van mijn leven”, richtte Nicolas zich tot zijn Evelien.

Evelien - Evelien viel meteen met de deur in huis: “Ja, ik wil ook getrouwd blijven met u. En liefst ja, voor de rest van mijn leven. Ik heb van het begin uw warmte en steun gevoeld in vanalles wat we doen. Het feit dat je nooit twijfelde. Je bent mijn steun en toeverlaat.” Ook zij laat traantjes gaan. “Ja. Echt, ja!”

Verdict - De beslissing dat ze getrouwd wilden blijven, bracht heftige emoties en tranen teweeg bij zowel Evelien als Nicolas. “Blèters zijn we.” En nu beginnen de twee aan deel 2 van hun leven. “Eeuwig, hé!”

Foto: VTM

En nu? - De passie en het vuur bij Nicolas en Evelien zijn absoluut niet verminderd. Ze zijn zekerder dan ooit van mekaar. Nicolas trok ondertussen definitief in bij Evelien, waar hij zich meteen helemaal thuis voelde. “Ik hoor het mij nog zegen tegen Sybille, toen ze de eerste keer langskwam: “Ik zou graag landelijker wonen met een klein tuintje op het gelijkvloers.” En hier zit ik dan, op het gelijkvloers op den buiten in een tuintje”. “Ik zou het me hier ook niet meer alleen kunnen inbeelden. Jij bent mijn leven”, zegt Evelien. Het mag duidelijk zijn: Evelien en Nicolas zijn nog steeds dolgelukkig samen.

En qua fysiek contact? “Nu ben ik diegene die hem meer bepotelt”, lacht Evelien. “Ik denk niet dat ze de laatste weken ook maar één keer heeft gezegd dat ik van haar lijf moet blijven.”

Foto: VTM

BEN & TINE

Ben - “We hebben er heel lang over gepraat, heel lang over nagedacht en we zijn tot de beslissing gekomen om niet getrouwd te blijven. Het was geen gemakkelijke beslissing maar op dit moment voelt het voor ons als de juiste. Ik geloof er nog altijd in dat je mensen wetenschappelijk bij mekaar kan zetten. Tine en ik zijn op zo’n korte tijd hecht geworden, maar net dat één dingetje ontbreekt.”, zei Ben na vijf weken huwelijk.

Tine - Tine vulde aan: “Op papier zijn we echt een super koppel, dus we begrijpen waarom we zijn gematcht. En we vragen ons af waarom we het nog altijd niet voelen maar het zijn denk ik zo’n kleine dingen die we toch wat missen bij mekaar. We hebben ervoor gevochten maar we zijn helaas gefaald. Ik heb er absoluut geen spijt van. We hebben kei leuke dingen gedaan, mekaar leren kennen, onszelf leren kennen. Ben is een enorme begripvolle man die heel veel respect heeft voor mij en jan en alleman. En ik apprecieer het heel erg dat hij mij altijd is blijven steunen, altijd begrip had en er altijd voor bleef gaan”, klonk het bij een ontzettend emotionele Tine, die uithuilde in de armen van Ben.

Verdict - De druk is eraf. Het koppel dat het hobbeligste parcours aflegde, besluit dat hun wegen zullen scheiden. Ben en Tine blijven niet bij elkaar. Spijt van hun avontuur hebben ze niet, het was een leerschool voor hen allebei. “Ik sta sterker in mijn schoenen nu. Ik durf veel meer avontuur aan”, zegt Ben.

Foto: VTM

En nu? - Tot op de dag van vandaag is het duo goed bevriend. Ben: “Wij komen nog keigoed overeen en we zijn goede vrienden. Het is niet de ultieme uitkomst, maar het is een goede uitkomst.” Tine: “We sturen elkaar bijna dagelijks berichten. We hebben de eerste week samen ons appartement opgeruimd. We zijn nog een paar keer samen gaan eten, we hebben samen elke aflevering gezien en babbelen over van alles en nog wat. We knuffelen nu zelfs meer dan ervoor. Nu is die druk eraf, ik wist dat.” Maar meer dan goede vrienden, is het duo momenteel niet.

Foto: VTM

SALLY & MATHIAS

Sally - “Het was een rollercoaster met ups en downs. De ene moment leek het dat het perfect ging gaan, het andere moment was het verschrikkelijk. Dat vond ik heel vaak”, legde Sally uit.

Mathias - “Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn. Dat er zoveel emoties gingen zijn. Dat er zoveel energie ging inkruipen. Het was harder werken dan gedacht”, zegt de jongeman. Dat het goed klikte tussen Mathias en Sally en dat zij perfect konden samenleven, was al lang geen geheim meer. De vraag was echter of ze genoeg voelden om getrouwd te blijven.

Verdict - Ze tellen af en laten de experte in spanning zitten. Tegen alle verwachtingen in zei het koppel na vijf weken voor een tweede keer volmondig “ja”. “We gaan zeker nog voort en we blijven er verder aan werken, om te zien of het effectief lukt. Maar op dit moment is er nog geen absolute zekerheid.” Mathias vulde aan: “Ik heb genoeg potentieel gezien om ons huwelijk een kans te geven en om te zien hoe dat verder gaat evolueren.”

Foto: VTM

Drie maanden later? - Drie maanden na hun beslissing om getrouwd te blijven, gingen de camera’s opnieuw langs en woonde het koppel nog altijd samen. Ze waren doodeerlijk: geen van beiden was verliefd. “Maar er is wel vooruitgang sinds de beslissing, want anders zouden we niet meer samen zijn. We zijn nog altijd niet 100% zeker of dit zal blijven duren, maar wél dat we ervoor willen gaan en dat we het goed hebben samen. Ik kan me voorstellen dat mensen dat misschien raar vinden. Ik zou misschien hetzelfde denken, maar wij weten nu dat het niet abnormaal is dat je die verliefdheid niet meer zal hebben.”

“We lopen gelijk met ‘normale’ koppels. Daar gaat de verliefdheid ook over. Je settelt je bij mekaar, je bent graag bij mekaar. Dat we die verliefdheid hebben overgeslagen is soms wat wennen, maar we leven niet meer als broer en zus en er is intimiteit tussen ons. We kussen, we trekken samen naar de slaapkamer.”

Foto: VTM

En nu? - Vorige week beslisten Mathias en Sally echter samen om alsnog te scheiden en verder te gaan als vrienden.

