1.418 dagen oorlog

Na een strijd van vijftien jaar heeft de dochter van de Oekraïense fotograaf Yevgeny Khaldei eindelijk haar slag thuis gehaald. Eindelijk bezit ze opnieuw de rechten op het werk van haar vader, die ooit een collectie met een grote historische waarde bij elkaar wist te flitsen. Khaldei, een man van joodse komaf, bracht namelijk als jonge snaak - amper 18 jaar oud - de Tweede Wereldoorlog in beeld in al zijn zijn facetten. Hij deed dat in opdracht van het Russische nieuwsagentschap Tass. Khaldei draaide maar liefst 1.418 dagen mee en schoot in die tijd zijn meest bekende beeld: die van de soldaten op met wapperende Sovjet-vlag op de Reichstag, het parlementsgebouw in Berlijn. Zijn dochter Anna is nu van plan om in Moskou zijn mooiste beelden tentoon te stellen.