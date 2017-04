Deze kat met ongezien grote ogen is razend populair op Instagram maar op schattigheid staat een prijs

Hana Kitty is een prachtpoes van formaat. Deze Scottish fold woont in Japan en is goed voor meer dan 250k instagram-volgers. De schattigaard heeft fenomenaal grote ogen maar dit ras heeft echter vaak ernstige gezondheidsproblemen.

Hana leidt een echt kattenleven. De Scottish Fold woont samen met haar baasje, een aantal andere katten en een grasparkiet, die luistert naar de naam Sai, in Japan. Daar leidt ze een relatief zorgeloos bestaan. De godganse dag doet deze haarbal weinig anders dan spinnen en cute wezen voor de camera.

Er is echter een schaduwzijde aan dit ras. Om de typische ‘fold’ te krijgen (de omgeplooide oortjes) wordt dit ras gekweekt op zwak kraakbeen. Deze genetische afwijking (Osteochondrodysplasia) zorgt voor de typische look van dit ras, maar zwak kraakbeen zorgt ook voor ernstige en pijnlijke arthritis.

Hoeveel de beestjes daar last van hebben hangt sterk van kat tot kat af maar alle Scottish Folds krijgen op een bepaald punt in hun leven af te rekenen met pijnlijke gewrichten en andere kwalen. International Cat Care oppert zelfs dat het feitelijk onethisch is dit ras te blijven kweken en meent dat het feitelijk beter zou uitsterven.