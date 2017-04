Donald Trump schenkt eerste loon weg aan National Park Service

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn salaris uit zijn eerste maanden in functie als staatsleider aan de National Park Service gedoneerd. Dat deelde zijn woordvoerder Sean Spicer maandag in Washington mee. Het gaat over een bedrag van rond de 78.333 dollar uit het eerste kwartaal. Omgerekend is dat circa 73.466 euro.

De National Park Service is een federale dienst die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteert. Die beschermt de 59 nationale parken in de Verenigde Staten, die een areaal van rond de 210.000 vierkante kilometer vormen. De Service beheert meer dan 400 sites, historische parken, monumenten, herdenkingsplaatsen of reservaten inbegrepen

Trump had al na de verkiezing in november 2016 in een interview aangekondigd, dat hij zijn salaris van jaarlijks ongeveer 400.000 dollar niet zou aannemen. Trump is niet de eerste Amerikaanse president die verzaakt aan zijn loon. Ook John F. Kennedy en Herbert Hoover waren erg rijk. Zij spendeerden het geld aan hulporganisaties.