Standard-trainer Jankovic krijgt zes weken om job te redden

De druk op Standard-coach Aleksandar Jankovic wordt groter. Na de 1-0-nederlaag op Lierse riepen de fans opnieuw om zijn ontslag. Het Luikse bestuur gaat de coach pas definitief evalueren eind mei en ontkent de interesse in Peter Maes, maar weet ook dat de situatie onhoudbaar wordt als de Rouches die Play-off 2(-groep) niet winnen. Jankovic heeft zes weken om zijn job te redden.

Peter Maes? Standard ontkent en Maes wacht af. Wie weet staat zijn naam ook op de lijst van Club

Het originele plan van Standard bestond erin om Jankovic volgend seizoen met een propere lei te laten beginnen. Zonder de vertrokken sportieve baas Van Buyten zou hij dan samen met sportief manager Renard de kern samenstellen, want dit jaar begon hij pas in september als coach op Sclessin. Renard wil de coach die hij toen koos sowieso kansen geven.

Maar sinds begin 2017 won Standard maar één keer in tien duels – op Beveren –, pakte het 8 op 30, werd Play-off 1 gemist en ging het nu onderuit in de eerste PO2-match tegen tweedeklasser Lierse. De fans zijn het al langer beu en het bestuur stelde het plan ietwat bij. Voorzitter Venanzi gaf aan dat Jankovic zeker tot het einde van het seizoen blijft, maar dat er dan een grondige evaluatie volgt. Grondiger dan eerst gepland dus.

Het komt erop neer dat de Serviër echt resultaten moet boeken in PO2 om zo nog een kans te maken op Europees voetbal en zijn spelers in de juiste spirit moet krijgen, want de huidige kern heeft toch voldoende kwaliteiten. Bovendien was er in januari al een transfermarkt en speelt de Servische aanwinst/linksback Mladenovic bijvoorbeeld ook niet.

Geen sinecure voor Jankovic. Hij drilde zijn spelers al met straftrainingen, maar nu moeten ze wel het volle pond willen geven in de nacompetitie. Op Lierse misten ze evenwel die drive. Play-off 2 winnen en die finale voor Europees voetbal betwisten, betekent immers dat hun seizoen duurt tot juni. Om dan alweer vroeg in de zomer te herbeginnen. Is de woelige kleedkamer daarvoor te motiveren?

Wat met Vande Walle?

Jankovic kan nu thuis maar beter winnen van STVV. In Luik viel immers al de naam van Peter Maes, maar dat werd gisteren door de directie ten stelligste ontkend. De Limburger zou niet op de lijst van Renard staan. Al is het wel zo dat Standard volgend seizoen meer de onverbiddelijke mentaliteit waarvoor Maes staat in zijn kern wil.

Soit, Maes zelf beslist wellicht pas na het seizoen over zijn toekomst. Want je weet maar nooit dat zijn naam – samen met die van onder meer Mazzu – op de lijst van Club Brugge staat om Preud’homme op te volgen.

Het worden dus zes cruciale weken voor Jankovic en zijn staf voor die evaluatie. Want ook keeperstrainer Philippe Vande Walle is niet zeker van zijn stek. Hij sukkelt al maanden met een blessure, waardoor hij eigenlijk niet op doel kan trappen. Daar lijden zijn trainingen uiteraard onder.