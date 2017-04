Wenkt ander Afrikaans topland voor Broos?

Hugo Broos is in beeld bij Ghana als bondscoach. The Black Stars zijn sinds februari op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Avram Grant opstapte na het verlies tegen Kameroen van... Hugo Broos.

Onze 64-jarige landgenoot is niet de enige op de lijst. Ook de Fransman Willy Sagnol en Kwesi Appiah, ex-bondscoach van Ghana, worden geschikt geacht. Broos ligt evenwel nog tot volgend jaar onder contract bij Kameroen en is in onderhandeling over een nieuwe verbintenis. Broos vertoeft momenteel in Kameroen en vergadert vandaag met de federatie. Nadat hij eerder klaagde over een gebrek aan professionalisme is de interesse van Ghana een nieuw drukmiddel om zijn contract snel met een jaar te verlengen.