Depoitre: “Terugkeren naar België zou mislukking zijn”

Laurent Depoitre zit in een impasse bij FC Porto. Zijn laatste speelminuten dateren van 3 januari. Maar de aanvaller verkiest een oplossing in het buitenland tegenover een terugkeer naar België. “Op een bepaald moment voel je dat je het vertrouwen van de trainer niet hebt”, aldus Depoitre aan La Dernière Heure.

“Mijn eerste basisplaats in de competitie verliep goed, maar de tweede was absoluut niet goed. Niet van mij en niet van de ploeg. Ik heb het gevoel dat ik daar al mijn krediet ben verloren. Je blijft werken, maar je beseft dat het tot het einde van het seizoen moeilijk wordt. Toch is nu terugkeren naar België mislukt terugkeren. Ik verkies een andere opportuniteit in het buitenland en wil ze dan te grijpen. We zullen zien na het seizoen, maar België is niet mijn eerste keuze.”