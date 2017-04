Bjorn Engels: “Transfer in de zomer is welkom. Daar zijn al afspraken over gemaakt”

Club Brugge-verdediger Bjorn Engels heeft duidelijk te verstaan gegeven dat hij open staat voor een transfer naar de Engelse Premier League. Dat zei hij bij VRT-programma Extra Time.

“Ik hoop op een transfer na dit seizoen, dat heb ik eerder dit seizoen ook al aangegeven”, aldus Engels. “Daar zijn intern ook afspraken over gemaakt”, gaf hij aan dat er vanuit de club ook dingen beloofd zijn. “Mijn voorkeur gaat naar Engeland, maar er zijn nog mogelijkheden”, aldus de verdediger, die nog eens benadrukte zich eerst te willen focussen op een nieuwe titel met Club Brugge.

Opvallend: terwijl Michel Preud’homme liet uitschijnen dat Engels nog geen honderd procent fit was om al in de basis te staan in de Ghelamco Arena, zei Engels dat het om “een keuze van de coach” ging. “Ik hoorde pas net voor de wedstrijd in het spelershotel dat ik niet zou starten. Daar was ik wel teleurgesteld over.”

De centrale verdediger gaf wel toe dat hij de laatste tijd niet meer in zijn beste doen is. “Dit seizoen heb ik nog niet het gewenste niveau gehaald. Tegen Leicester speelde ik een helft goed, daarna liep ik een schouderblessure op en was ik maanden out. Eind december heb ik nog enkele wedstrijden gespeeld en daarna was er de winterstage, maar de laatste tijd haal ik gewoon mijn niveau niet meer. Ik denk niet dat mijn fysiek daar veel mee te maken heeft. Ik denk dat het eerder een gevoel is. Ik moet die kleine dingen terugvinden om weer op niveau te komen.”