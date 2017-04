Anderlecht weigerde monsterbod voor schlemiel Acheampong (die plooien wel weer gladstreek)

Anderlecht telt nu al 4 punten voor op Club. Enige smet was de discussie tussen René Weiler en Frank Acheampong die weer onder zijn voeten kreeg omdat hij niet meeverdedigde. Botert het niet meer tussen die twee? Wel, in januari weigerde RSCA op vraag van Weiler een bod van 7,5 miljoen op Acheampong van Hull. Gisteren streken speler en coach de plooien wel glad.

Vrijdag op Zulte Waregem begon Frank Acheampong al voor de 13de keer onder René Weiler op de bank. In de 81ste minuut mocht hij invallen voor Chipciu om Essevee op de counter pijn te doen met zijn snelheid. Maar toen thuisspeler Gueye een kans versierde, pakte Weiler Acheampong fel aan omdat hij zijn defensieve taak had verwaarloosd. Ook Herman Van Holsbeeck sprak met hem na de match.

Acheampong zelf erkende zijn fout, maar vraagt zich wel af waarom hij altijd de zondebok is terwijl vier ploegmaats evenmin vrijuit gingen. Ook tegen KV Mechelen toen Matthys de winninggoal scoorde kreeg hij de volle laag wegens het laten lopen van zijn man, net als op Apoel Nicosia en op Zenit. Op training is hij ook al één van de spelers die door Weiler het hardst worden aangepakt.

Opmerkelijk, want in januari kreeg Anderlecht een gigantisch bod binnen op de Ghanese spurtbom. Hull City dat naast Leon Bailey greep bood opeens 7,5 miljoen euro. Speler en club waren akkoord - Frankie kon zijn loon verdubbelen en RSCA zou nooit meer zoveel krijgen voor hem - maar Weiler stelde zijn veto. Als counterspeler had hij Acheampong nodig in Europa en in de titelstrijd en toen de sprinter twee keer scoorde thuis tegen Zenit haalde Weiler zijn gelijk.

Constructief gesprek

Maar mentaal kreeg de linkerflankspeler achteraf toch een weerslag van die gemiste transfer. Hij kon het niet altijd meer opbrengen en viel, tot ergernis van Weiler, defensief meermaals door de mand met de clash van vrijdag op Waregem als climax.

Gisteren herpakte Acheampong zich evenwel na alle incidenten. Op training stapte hij op René Weiler af voor een constructief gesprek en dat is een actie die de Zwitserse trainer wel apprecieert. De plooien werden gladgestreken en de Ghanees wil in zijn laatste maanden bij RSCA nog de titel pakken.

Daarna vertrekt hij wellicht naar een topcompetitie, want toen paars-wit het topbod van Hull weigerde kreeg Acheampong - net als Kara - de belofte dat hij deze zomer voor een afgesproken bedrag, wellicht lager dan 7,5 miljoen, mag vertrekken. Als Anderlecht zich zo constructief opstelt, zal de Ghanees zich uiteraard als een professional blijven gedragen.