Is er eindelijk een negende planeet ontdekt?

“Planeet negen.” Onder die titel zijn astronomen uit de Australische Nationale Universiteit (ANU) op zoek gegaan naar een aanvulling voor het zonnestelsel. Dat deden ze op een onconventionele manier: ze lieten duizenden vrijwilligers foto’s analyseren met mogelijke nieuwe hemellichamen. Daaruit kwamen vier kandidaten.

60.000 mensen. Zo veel vrijwilligers en professionele astronomen bekeken de beelden van de SkyMapper-telescoop in Australië. Dat leverde bijna 5 miljoen classificaties op. Sommigen deden er maar een paar, maar één man Tony Robert analyseerde op zichzelf wel 12.000 beelden.

Een onconventionele methode, maar hij werkt wel. “We hebben op deze manier ook planetoïden als Chiron en Comacina opnieuw “gevonden”, wat aantoont dat deze aanpak werkt”, zegt hoofdonderzoeker Dr. Brad Tucker van de Australische Nationale Universiteit. “Als planeet X bestaat, kunnen we het object op deze manier vinden.”

Bestaat planeet X?

Het zou wel eens kunnen dat er nog een planeet bestaat in ons zonnestelsel. Dat is op 20 januari 2016 onthuld door astronomen van Caltech. Die noemen ze planeet X, want een naam heeft hij nog niet, omdat het allemaal nog heel onduidelijk is.

Wat ze wel weten is dat er een planeet de banen van veel Kuipergordelobjecten beïnvloedt. Want die draaien allemaal op dezelfde manier rond de zon. De kans daarop is slecht 0,007 procent. “Het kan haast geen toeval zijn”, zegt Brown en zijn onderzoeksteam. “Er moet iets zijn dat de koers van deze objecten bepaalt.”

De negende planeet is gigantisch

Het is niet omdat ze nog niet weten welk hemellichaam er precies planeet X, dat ze niet verder durven speculeren. Onderzoekers Mike Brown en Konstantin Batygin hebben uitgerekend dat planeet X tien keer groter is dan de aarde. Ze zou zich op een afstand van ongeveer negentig miljard kilometer van de zon bevinden.

Eén planeet hebben ze al uitgesloten. “Het is alvast niet dat ene hemellichaam ter grootte van Neptunus. Die staat op een afstand die 350 keer zo groot is als de afstand van de aarde tot de zon”, zegt professor Tucker. Dat klopt alvast met de berekeningen van Brown en Batygin, want volgens hen is planeet X veel verder verwijderd van hier.

Vier kandidaten

De grootschalige zoekopdracht heeft wel degelijk iets opgeleverd: vier onbekende bronnen. Die kandidaten gaan ze nu verder onderzoeken. Mogelijk zit planeet X daar tussen, maar dat kunnen ze nog niet met zekerheid zeggen.

Als planeet X toch niet bij de kandidaten zit, dan gaat de zoektocht gewoon verder. “De kans is heel, heel groot dat we planeet X binnenkort gaan vinden, binnen een periode van vijf jaar”, zei Brown tegen de Nederlandse site Scientias.