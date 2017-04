Club Brugge mag hopen op comeback Izquierdo komend weekend

Een kaarsje branden voor ‘San José’, dan maar? Nadat gisteren bekendraakte dat zowel Jelle Vossen als Wesley zondag in Gent elk een zware kneuzing opliepen, hoopt heel Brugge dat Izquierdo in extremis fit raakt voor de match van zaterdag tegen Charleroi. Gisteren werkte de Gouden Schoen individueel naarstig verder aan zijn comeback. Een selectie het komend weekend is mogelijk, maar het wordt nipt.

Vossen zeker out voor Charleroi, Wesley heeft waterkansje

“Geen breuken voor Vossen en Moraes”, meldde Club Brugge gisterenmiddag. Zowel Jelle Vossen als Wesley Moraes liepen ‘maar’ een zware kneuzing op nadat het duo de veldslag op Gent vroegtijdig moest staken. Vossen werd na een knietje van Rami Gershon in de slotminuut met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar eerst gevreesd werd voor een bekkenbreuk. Uiteindelijk wees de eerste diagnose richting een flinke botkneuzing. “Al worden er vandaag (gisteren, nvdr.) nog extra scans genomen om te checken of de spieren rond het bekken niet beschadigd raakten. Het is hout vasthouden”, vertelt vader Rudi Vossen.

Wesley, zondag al vervangen na 24 minuten, liep naast zijn open wonde aan het onderbeen ook een zware kneuzing op. Hoelang het duo precies out zal zijn, is nog niet duidelijk. “De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de onbeschikbaarheid van beide spelers”, klinkt het bij Club. Voor Wesley is er een waterkans dat hij fit raakt voor de cruciale wedstrijd tegen Charleroi op zaterdag, voor Vossen is die kans onbestaande. Omdat ook Abdoulay Diaby in de lappenmand ligt, is het dus zomaar mogelijk dat Club Brugge dit weekend op geen enkele centrumspits kan rekenen.

Toch kwam er ook positief nieuws vanuit de ziekenboeg. Gisteren trainden de invallers buiten en daar werkte ene José Izquierdo naarstig aan zijn ­comeback. De Gouden Schoen deed de opwarming met de groep en werkte daarna individuele oefeningen af op kort draaien en explosiviteit. Het kan dat hij dit weekend – gezien de omstandigheden – al in de selectie zit, al wordt het nipt. De vraag is natuurlijk welk niveau hij haalt in een intensieve Play-off 1-wedstrijd nadat hij zo'n zes weken aan de kant stond met een serieuze scheur aan de adductoren.