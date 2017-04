Lefevere: "Gilbert liever niet in Roubaix”

Als het van ploegmanager Patrick Lefevere alleen afhangt, dan start Philippe Gilbert zondag niet in Parijs-Roubaix. Zondagavond liet de Ronde van Vlaanderen-winnaar nog de deur open voor de allerlaatste klassieker die hij kan rijden aan de zijde van Tom Boonen.

Gilbert (34) heeft nu met de Ronde, Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik al drie van de vijf echte wielermonumenten op zijn naam staan. Alleen Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog. Maar als Gilbert zondag zou starten, is het om een wederdienst te bewijzen aan Tom Boonen en ervaring op te doen in functie van volgend jaar. Normaal zou er zondag al over gepraat worden na afloop van de Ronde, maar nu werd er enkel maar gefeest in het Moriaanshoofd in Mullem en vloog Gilbert gisterochtend naar Monaco terug.

De Belgische kampioen is een ex-crosser en bewees zondag nog dat hij geen schrik heeft van kasseien maar in Parijs-Roubaix heeft hij amper terreinkennis. Gilbert startte nog maar één keer en dat is al tien jaar geleden. “Ik zie Phil liever in de Brabantse Pijl en de Ardennen-klassiekers”, stelde Patrick Lefevere, manager van Quick Step Floors. “Ik snap Phil wel dat hij in de afscheidskoers van Tom Boonen iets wil terugdoen voor hem, maar ik bekijk het liever op langere termijn. Trouwens, is dat wel een cadeau? Voor Phil én voor Tom? We moeten het totaalplaatje bekijken vooraleer we de acht namen op papier zetten.”

Gilbert staat wel tussen de twaalf voorinschrijvingen die organisator Amaury Sport Organisation in zijn bezit heeft. Wie daar niet opstaat, is simpelweg niet startgerechtigd.

“Vandaag houd ik een rondetafelgesprek met de ploegleiders over de selectie voor Parijs-Roubaix”, stelde grote baas Patrick Lefevere, die wat graag zondag opnieuw wil winnen. “Het mooiste zou zijn dat dit gebeurt met een vijfde kassei voor Tom Boonen, maar het mag van mij ook een van de zeven anderen zijn. Het is tenslotte al geleden van 2014 met Terpstra.”