Sagan twijfelachtig voor deelname aan Scheldeprijs na val in Ronde

“Slecht, slecht, slecht”, foeterde Peter Sagan gisteren. Dat deed hij niet enkel omdat er dat typische day after-gevoel was, maar de wereldkampioen werd bij de val en het botsen van zijn robuuste lijf op de stenen ook geblutst.

Er is zelf nog twijfel over zijn deelname aan de Scheldeprijs van morgen. “Maar ik zou om verschillende redenen liever hebben dat hij rijdt”, zegt zijn coach Patxi Vila. “Het is onder meer bij Boonen thuis. Vandaag (gisteren, nvdr.) raakte hij de fiets niet aan. Morgen (vanochtend, nvdr.) houdt hij een test van anderhalf uur en dan beslissen we.”

Sagan zelf verwees gisteren via sociale media naar zijn val op de Kwaremont. Hij postte een filmpje waarop duidelijk te zien is dat zijn linkerarm in een jas haakt. “Zonder die jas zou ik nooit gevallen zijn. Oké, ik reed dicht bij de afsluiting, maar ik had alles onder controle. En dan raakte ik ineens uit balans. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in de koers. Zand erover.”

Ook wedstrijdorganisator Wim Van Herreweghe heeft het over “een spijtig toeval. We kunnen dat moeilijk een voorbeeld noemen van onverantwoord supportersgedrag. De renners reden ook heel dicht tegen de fans aan.”

De kritiek op de nadarhekken-met-pootjes noemt hij onterecht. “Op de Oude Kwaremont staat zoveel volk te drummen dat je nu eenmaal stevige nadarhekken nodig hebt. En die bestaan nu eenmaal niet zonder pootjes.”