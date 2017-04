‘Deense Ikea’ start in België

Schoten / Genk - Morgen opent de Deense ­winkelketen JYSK haar eerste twee vestigingen in ons land. Schoten en Genk bijten de spits af. JYSK, dat naar eigen zeggen “alles voor de woning” verkoopt, wordt vaak omschreven als de ‘Deense Ikea’. Niet geheel onterecht. “Maar qua prijzen leunen we dichter aan bij Leen Bakker dan bij Ikea”, zegt country manager Frank Christant.

Er wordt morgenochtend hoog bezoek verwacht aan de Bredabaan in Schoten. Oprichter Lars Larsen en de Deense ambassadeur in ons land komen hoogstpersoonlijk de eerste winkel van JYSK in ons land openen.

80 vestigingen

“De ambities zijn hooggespannen: we willen zo snel mogelijk een 50-tal vestigingen in België”, zegt Frank Christant, country manager Nederland en nu ook verantwoordelijk voor de uitrol in België. De Nederlander kent ons land: hij woonde hier 15 jaar, is gehuwd met een Belgische en runde jarenlang de Belgische tak van (de inmiddels ter ziele ­gegane) schoenenketen Scapino. “Toen het daar nog goed ging”, voegt hij er snel aan toe.

Foto: jysk

In Nederland bouwde Christant JYSK de voorbije jaren uit tot een keten met 87 vestigingen – “120 is ons streefdoel”, klinkt het – en dat kunstje mag hij nu overdoen in ons land. “We starten in steden of regio’s met zo’n 30.000 consumenten. Na Schoten en Genk morgen, volgen nog ­Lanaken half mei en Olen half september.” Dat daar nog geen Ikea-vestigingen zijn, blijkt toeval. “We willen in een later stadium trouwens aftoetsen of JYSK ook in kleinere steden vanaf 20.000 mensen kan ‘marcheren’, zoals jullie dat zo mooi zeggen. Als dat het geval is, dan zien we zelfs ruimte voor een tachtigtal vestigingen in België.”

JYSK startte in 1979 als ­matrassenverkoper in Aarhus. “We verkopen nog altijd meer dan 3 miljoen matrassen per jaar”, zegt Christant. “Al ­kwamen daar in de loop van de jaren ook beddengoed, meubilair en andere binnenhuisinrichting bij.” Wat de bijnaam ‘Deense Ikea’ verklaart.

“Toch zijn we totaal verschillend”, zegt Christant, “maar ik snap de vergelijking wel: zij komen uit Zweden, wij uit Denemarken, we zijn allebei actief op de woonmarkt en ook bij ons vind je meubelen in pakket om zelf ­samen te stellen. Maar anders dan Ikea opteren wij voor méér en kleinere winkels, dichter bij de consument. En qua prijzen leunen we dichter aan bij Leen Bakker dan bij Ikea.” ­Al leert een kleine steekproef ­online dat de prijsverschillen met de Zweedse ‘grote broer’ al bij al beperkt blijven.

JYSK telt vandaag dik 2.400 vestigingen in 47 landen, van ­Albanië tot Zweden. De keten geeft werk aan bijna 21.000 medewerkers en boekte in haar voorbije boekjaar een record­omzet van 3,12 miljard euro.