CLUBNIEUWS. Broer Dendoncker tekent eerste contract bij... Club Brugge, slecht nieuws van Domenico Olivieri

Bij Anderlecht werd Stéphane Badji weer naar de B-kern gestuurd bij de start van Play-off 1. In Genk kwam er slecht nieuws van Domenico Olivieri, die afgelopen vrijdag slachtoffer werd van een ongeval. Club Brugge liet Lars Dendoncker, het jongere broertje van Anderlecht-middenvelder Leander, een contract tekenen.

CLUB BRUGGE

Lars Dendoncker (16) - broer van Anderlecht-speler Leander - tekende gisteren op zijn 16de verjaardag zijn eerste profcontract bij Club Brugge. Lars speelt al sinds de U9 voor Club en komt het best tot zijn recht in de as van het veld. Momenteel speelt hij voor de U17. Lars maakt ook deel uit van de nationale ploeg U16. (jve)

KRC GENK

De blessures van beloftencoach Domenico Olivieri (foto) na diens motorongeval van afgelopen vrijdag, blijken zwaarder dan aanvankelijk gedacht. Olivieri heeft onder meer een verbrijzelde onderarm, drie gebroken ribben, een breukje in het schouderblad en bekkenproblemen. Hij onderging intussen een operatie aan zijn arm. Verdere ingrepen zijn op het eerste gezicht niet noodzakelijk, maar Olivieri zal allicht nog een tijdje gehospitaliseerd blijven.(rco)

ANDERLECHT

De Senegalees Stéphane Badji (26) zit nog steeds bij Anderlecht. Maar sinds de start van Play-off 1 traint hij opnieuw met de B-kern. Weiler verkiest om de PO1-duels voor te bereiden met een kleinere groep.

Badji is al sinds januari overbodig. Hij annuleerde een uitleenbeurt aan Moeskroen omdat hij hoopte op een transfer naar New York City FC, maar toen hij geen visum kreeg, sprong die deal af. Anderlecht zal niet moeilijk doen voor een transfer, want de 2,5 miljoen die ze aan Basiksehir betaalden, zullen ze niet recupereren.(jug)

KV OOSTENDE

“Ik ben overtuigd dat heel veel mensen deze week nog zullen intekenen voor een abonnement”, reageert algemeen directeur Patrick Orlans op de berichtgeving over iets lagere abonnementcijfers in Play-off 1. “Bij een peiling bij honderd mensen die hun abonnement nog niet verlengden, zeiden er 25 dat ze het deze week nog doen. De enige andere uitleg die we hoorden, was van mensen die in de horeca werken en tijdens deze paasvakantie twee thuismatchen zouden missen. Vorig jaar hadden we 5.200 tot 6.000 aanwezigen in PO1. Toen startten we met 1.600 abonnementen, nu hebben we er al meer dan 2.600.”(rpo)

KV KORTRIJK

Gisteravond wonnen de beloften van Club Brugge tegen KV Kortrijk. Het werd 2-0. Bij Club zorgde de onvermijdelijke Brodic opnieuw voor twee doelpunten. Gertjan De Mets — volledig uit beeld verdwenen bij de eerste ploeg van KV Kortrijk — trad aan met de beloften van Kortrijk. Ook Lennert De Smul (foto), Sidy Sarr en Jovan Stojanovic kwamen in actie van de A-kern. (jve)

ZULTE WAREGEM

Bekerwinnaar Zulte Waregem wil er niet alleen op maar ook naast het veld nog iets van maken in Play-off 1. Studio Essevee verzorgt bij elke thuismatch het randgebeuren en presenteert telkens een thema.

Op 17 april (Club Brugge) wordt er gezocht naar het Gouden Essevee-paasei, op 25 april (AA Gent) wordt Studio Essevee voor één dag mini-Hollywood. Extra leuk wordt het op 13 mei (KV Oostende), want dan doen komieken Han Solo en Sebastien Dewaele de bekerfinale nog eens over. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen (21 mei, Sporting Charleroi) luisteren goochelaars de show op.(kv)

LOKEREN

Mario Ticinovic (hamstrings) viel zaterdag in het slot van de wedstrijd uit met een blessure. Morgen zou er meer duidelijkheid moeten zijn omtrent de ernst ervan.

Ari Skulason (knie) verscheen niet op het oefenveld en sluit ten vroegste donderdag opnieuw aan. Ook Barry Boubacar ­Copa (kuit) trainde nog niet mee. Mehdi Terki (enkel), Branislav Ninaj (enkel) en Arno Monsecour (enkel) trainden gisteren deels mee.(whb)

AA GENT

AA Gent roept zijn fans op om de clubkleuren te verdedigen tijdens de Levensloop Gent op zaterdag 22 april en zondag 23 april (15 uur). Levensloop Gent is een sportief evenement dat tot doel heeft om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. Wie met Team Buffalo KAA Gent wil meelopen, kan terecht op www.levensloop.be//teams/buffalo-kaa-gent.

Van 12 april tot en met 14 april zal de Sandwich Club gesloten zijn wegens technische aanpassingen. Op 18 april opent de broodjeszaak opnieuw haar deuren. De thuismatch van 30 april tegen Anderlecht is volledig uitverkocht.(ssg)

STVV

Cristian Ceballos is enkele dagen out met een verstuikte enkel. Ook Sascha Kotysch en Steven De Petter trainden gisteren niet, maar die twee raken zeker fit voor de match van zaterdag tegen Standard. Spitsen Vetokele en Janssens werken nog een individueel programma af. Voor hen komt de clash met de Rouches nog te vroeg.

KV MECHELEN

De volledige kern van KV Mechelen heeft de nederlaag op Union moeten bekopen met een groepstraining op zondag. Gisteren kregen ze wel een vrije dag. Paulussen en Verdier (foto) trainden zondag opnieuw mee met de groep. De Franse spits bleef tegen Union aan de kant met last aan de knie. Zowel Verdier als Paulussen raken in principe speelklaar voor de derby tegen Lierse op zondag.

UNION

Royal Union Sint-Gillis verlengde het contract van centrale verdediger Pietro Perdichizzi (foto) met twee seizoenen en een optie op een bijkomend seizoen. Perdichizzi kwam tijdens het begin van dit seizoen over van Antwerp en veroverde al snel een basisplaats centraal in de Brusselse verdediging. Op Cercle kroonde de gewezen Karolo zich tot matchwinnaar met een doelpunt. Tegen KV Mechelen zat Perdichizzi op het strafbankje. De optie in het contract van Vincent Vandiepenbeeck wordt dan weer niet gelicht.