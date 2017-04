Dit weten we al over de dader van de aanslag in metro Sint-Petersburg

Een terreur­aanslag met ­spijkerbommen heeft in de drukke metro van het Russische Sint-Petersburg minstens elf doden en een veertigtal gewonden geëist, allemaal mensen op weg naar hun werk of familie. “Toen de trein stopte, ­zagen we mensen met de vreselijkste verminkingen uit het treinstel kruipen”, getuigt een vrouw die enkele wagons verderop zat. Wie de aanslag pleegde, is nog onduidelijk, maar alles wijst op ISIS.

Het was gisteravond nog bijzonder onduidelijk wat er precies was gebeurd op de metro in Sint-Petersburg. Volgens de ene versie zouden getuigen hebben gezien hoe een man met een lange baard, in het zwart en met een zwart hoofddeksel, nog net voor het vertrek gehaast het metrostel indook. Hij zette een aktetas neer en vluchtte toen meteen het treinstel weer uit. Toen de metro was vertrokken, zou hij via zijn gsm de bom in zijn aktetas tot ontploffing hebben gebracht.

De beelden van de vermeende dader werden maandag verspreid, maar de man meldde zich bij de politie en ontkent zijn betrokkenheid.

De Russische veiligheidsdiensten verspreidden gistermiddag camerabeelden van de vermeende dader. Maar ’s avonds rees toch weer twijfel, toen een man die sterk op de foto gelijkt, zichzelf meldde bij de politie en elke betrokkenheid ontkende.

Volgens een tweede versie, die het Russische persagentschap Interfax aanhaalde op basis van anonieme bronnen binnen de veiligheidsdiensten, was er wel degelijk sprake van een zelfmoordterrorist. De man zou zich in het metrostel hebben opgeblazen, nadat hij eerst in een ander metrostation een bom had achtergelaten, gecamoufleerd in een brandblusapparaat.

De vermoedelijke dader zou een man van 23 jaar oud zijn en afkomstig zijn uit Centraal-Azië. Hij wordt gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen.

Moedige metrochauffeur

Hoe dan ook, om 14.30 uur ontplofte een bom in een metrostel tussen de drukke stations Sennaya Ploschad en Tekhnologichesky Institut, in het centrum van Sint-Petersburg. “Ineens hoorden we een oorverdovende knal, ons metrostel begon hevig te schudden. Niemand wist wat er aan de hand was”, zei metropassagier Polina aan de Russische zender RT. “Kort daarna arriveerden we in het metrostation Tekhnologichesky Institut. Iedereen stapte angstig uit. Pas toen zagen we dat een van de achterste metrowagons was opgeblazen. De deuren hingen eruit, het glas was overal kapot. Passagiers kropen hevig bloedend en zwartgeblakerd uit het wrak. Bij sommigen waren armen of benen afgerukt. Vreselijk om te zien.”

Elf mensen werden dodelijk verwond door het rondvliegende metaal van de spijkerbom. Veertig anderen – onder wie ook enkele kinderen – raakten gewond. Zeker zes mensen verkeerden gisteravond nog in kritieke toestand, deelde het Russische nationaal antiterreurcomité (NAK) mee. Het comité feliciteerde gisteravond uitdrukkelijk de chauffeur van de getroffen metro. Ondanks de krachtige explosie reed hij door tot aan de volgende halte, “waardoor gewonden sneller geëvacueerd konden worden.”

De metrobestuurder hield het hoofd koel en reed na de explosie door tot het eerstvolgende station. Daar konden gewonde reizigers makkelijker worden geëvacueerd.

De tweede bom

Sint-Petersburg had gisteren nog veel erger getroffen kunnen zijn. Op het perron van een metrostation aan de andere kant van de stad ontdekten de veiligheidsdiensten een niet-ontplofte maar nog veel krachtigere splinterbom. Die was volgens Interfax verborgen in een brandblusapparaat.

Daarop werd beslist het hele metronetwerk van Sint-Petersburg – een van de drukste ter wereld – volledig stil te leggen. Het zou pas weer opengaan nadat explosievenspeurhonden het volledige net hadden gecontroleerd.

Het is waarschijnlijk geen toeval dat de bloedige aanslag plaatsvond op de dag dat de Russische president Vladimir Poetin Sint-Petersburg bezocht. Hij woonde ’s ochtends verschillende vergaderingen bij, waarna hij ’s middags de buitenwijken van de stad opzocht voor een ontmoeting met de Wit-Russische president Loekasjenko.

ISIS hoofdverdachte

Veiligheidsspecialisten zien twee mogelijke verantwoordelijken voor de aanslag: de islamistische terreurorganisatie ISIS of Tsjetsjeense rebellenorganisaties.

ISIS ligt echter het meest voor de hand. De terreurorganisatie – die delen van Syrië en Irak in handen heeft – dreigt al maanden met zware aanslagen in Rusland uit wraak voor de rol van het Russische leger in Syrië, waar de Russische luchtmacht genadeloos alles bombardeert wat niet de steun geniet van de Syrische president Bashar al-Assad, een ‘vriend’ van president Poetin. Na de aanslag in Londen, verschenen op sociale media al berichten van ISIS dat Rusland het volgende doelwit zou zijn, geïllustreerd met foto’s van een geëxecuteerde Russische president.

