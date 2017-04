Beloftencoach Racing Genk zwaar gehavend na ongeval

De Genkse beloftenploeg trad maandagavond in Lokeren aan met het trainersduo Michel Ribeiro-Jos Daerden. De aanwezigheid van Daerden senior in de dug-out was een rechtstreeks gevolg van de selectie van tien A-kernspelers en van de onbeschikbaarheid van hoofdcoach Domenico Olivieri. Diens blessures na het motorongeval van afgelopen vrijdag blijken zwaarder te zijn dan aanvankelijk gedacht.