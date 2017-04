Courtois en zwangere Marta gaan uit elkaar: welke impact heeft dat op de band tussen vader en kind?

Ze verwachtten hun tweede kindje, maar toch zijn Thibaut Courtois (24) en zijn Spaanse vriendin Marta Domínguez (26) niet langer samen. Het koppel ging uit elkaar toen Marta een maand zwanger was. Niet evident, want zij verhuisde terug naar Madrid, terwijl Courtois in Londen bleef. Toch zullen ze in ­elkaars leven blijven, zegt de keeper. Voor de kinderen. “Hun geluk is onze eerste prioriteit.”