Barça-ster scheldt Braziliaanse Belg de huid vol: “Klootzak!”

Barcelona won afgelopen weekend met 1-4 van Granada, de voorlaatste in de stand, maar had het allesbehalve makkelijk. Dat bleek ook in de tweede helft, toen Ivan Rakitic zich even liet gaan. Na een fout op de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, uitgeleend door Manchester United aan Granada, kreeg de Kroaat geel. Daar kon hij allesbehalve mee lachen...

De Spaanse liplezers deden deze week hun werk en konden ontcijferen wat Rakitic nu eigenlijk riep naar Pereira: “Ga je mij geel geven?” vroeg Rakitic eerst aan de scheidsrechter, die daadwerkelijk geel trok. Waarna hij in een scheldtirade ontstak tegenover Pereira: “Klootzak”, herhaalde de Kroaat tot vijfmaal toe. “Volgend jaar zitten jullie in tweede!”

Het is maar de vraag of Pereira volgend jaar daadwerkelijk in de Spaanse tweede klasse voetbalt. De Braziliaanse Belg is (samen met oude bekende Mehdi Carcela) één van de smaakmakers bij Granada, hij keert na zijn uitleenbeurt terug naar Manchester United en aast daar nog altijd op een plekje in het eerste elftal.