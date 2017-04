Toen Marie (45) in tranen om een teken vroeg bij het graf van haar zoontje, gebeurde iets onwaarschijnlijks

Marie Robinson (45) verloor haar zoontje Jack drie jaar geleden. Deze week bezocht de Britse het graf op de verjaardag van zijn overlijden. Toen ze in tranen vroeg of de jongen een teken kon geven, gebeurde iets onwaarschijnlijks.

In januari 2014 werd bij de vierjarige Jack een hersentumor vastgesteld. Nog geen vier maanden later overleed de kleine jongen en liet hij zijn familie, waaronder zijn tweelingbroer Liam en drie oudere zussen, in verdriet achter.

Jack Foto: Facebook

Op 1 april, de verjaardag van zijn overlijden, bracht Marie een bezoek aan zijn graf. Toen ze het graf naderde, vroeg ze haar kleine jongen om “mama een teken te geven”. En toen ze neerzat bij zijn graf, kreeg ze ook een teken: een roodborstje landde op haar voet. Roodborstjes worden vaak geassocieerd met de dood en worden door sommigen aanzien als symbool van het hiernamaals.

Het vogeltje was helemaal niet bang en kwam zelf vredig op het hand van Marie zitten. De mama filmde het prachtige tafereel en postte het op haar Facebookpagina, waar het massaal gedeeld wordt. “Je bent zo mooi, zo lief”, horen we haar zeggen.