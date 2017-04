Wordt dit de populairste handtas onder modeliefhebbers?

Van laptoptas, tot clutch of heuptas: het Franse modehuis Chanel heeft met de zogenaamde Gabrielle een handtas gecreëerd die je op zeven (!) verschillende manieren kan dragen. In een filmpje van luxewarenhuis Bergdorf Goodman toont styliste Kate Foley de verschillende gedaantes van het ontwerp dat vanaf april te koop is vanaf - hou je vast - 3.000 euro.

De tas is vernoemd naar de oprichtster van het modehuis Chanel, Coco Chanel. Hoewel iedereen haar 'Coco' noemde, heette ze voluit eigenlijk Gabrielle Bonheur Chanel. Het is een totaal nieuw concept sinds de Boy bag, die in 2011 werd gelanceerd door Karl Lagerfeld en gegeerd was bij de sterren.

Deze nieuwe tas zal beschikbaar zijn in een reeks neutrale tinten en vier verschillende stijlen, waaronder een shopper en een rugzak. Enkele bekende streetsyle-iconen, Caroline de Maigret en Gilda Ambrosio, tonen hoe je het dubbele schouderlint over je outfit kan en het zowaar een bijrol krijgt als een juweel.



