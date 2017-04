Finales Champions League en Europa League vanaf 2019 in dezelfde week

Brussel - De finales van de Champions League en de Europa League voetbal zullen vanaf 2019 (en zeker tot en met 2022) in dezelfde week gespeeld worden. Dat heeft het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond dinsdag beslist in het Finse Helsinki.

Door beide finales in dezelfde week te programmeren wordt ook de Europa League-finale pas na het einde van de nationale competities gespeeld. De eindstrijd van de Europa League anno 2018-2019 wordt nu op woensdag 29 mei 2019 in het Finse Helsinki afgewerkt, drie dagen later volgt de finale van de Champions League op een nog nader te bepalen locatie. Dit seizoen worden de finales in Cardiff (CL) en Stockholm (EL) gehouden, volgend seizoen zijn Kiev (CL) en Lyon (EL) gastheer.

Nog dinsdag besliste de UEFA dat het EK futsal vanaf 2022 om de vier in plaats van om de twee jaar gehouden zal worden. Het aantal deelnemers wordt wel uitgebreid van twaalf landen naar zestien. De kwalificatiecampagne wordt over twee seizoenen gespreid, in 2020 wordt er geen EK georganiseerd.

(belga)