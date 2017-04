Dit zag je niet in 'Temptation Island': zo werden Alex en Rosanna wakker na hun wilde nacht

Tussen Alex en Rosanna kwam het na 'Temptation Island' niet meer goed, maar tijdens de opnames waren de twee wel nog erg innig. Zo innig dat Rosanna na een wild feestje de fout in ging en met Alex in bed belandde. Dat probeerden ze de 'morning after' nog even te verdoezelen.

Rosanna werd wakker in het bed van Alex in de kamer vaar ook Kevin lag - moet die even een leuke nacht gehad hebben. "Ze kwam gewoon voor een gesprek", probeerden de twee de cameraploeg van dienst nog wijs te maken. Rosanna hield zelfs haar bloesje voor zich en hoopte dat iedereen zou geloven dat ze 'een pyjama aan had'.

Evan later praatten Alex en zijn roommate Kevin nog wat na over de wilde avond en de vrouwen die eerst van steen waren en 180 graden draaiden na de fouten beelden van hun mannen. "Klauwen erin en ze liet niet meer los", zegt Alex over Rosanna.

Na het programma kwam het niet meer goed tussen Alex en Rosanna, want het lijkt erop dat zij nog samen is met Niels. Op Facebook haalde ze uit naar de bedkwaliteiten van haar 'temptation', waarop hij reageerde met foto's van berichtjes waarin zij zegt dat ze hem mist.

Ondertussen deelde Alex nog een ander bericht, waaruit moet blijken dat Niels, al dan niet nog de vriend van Rosanna, naaktfoto's van Alex had doorgespeeld aan Michella Kox, die haar 99.000 volgers trakteerde op die beelden van een nog piepjongje "Schaamteloos', noemt Alex het zelf.