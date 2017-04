Diego Simeone bewierookt nogmaals Yannick Carrasco: “We hebben hem nodig”

Yannick Carrasco kent een goed jaar bij Atlético Madrid. De Spaanse club staat momenteel derde in La Liga en daar heeft Carrasco een groot aandeel in. Hij scoorde al acht goals en deelde vier assists uit. “Hij heeft stappen gezet tegenover vorig jaar. Ik hoop dat hij deze vorm aanhoudt, want we hebben spelers als hem nodig”, stak Simeone de loftrompet over Carrasco.

“Sinds hij hier aankwam, heeft Yannick veel stappen gezet. Vorig jaar was hij nog onregelmatig en had hij ook minder goals en assists. Hij deed ook minder moeite om de bal terug te winnen. Sindsdien is hij heel wat verbeterd”, begon Simeone met een kritische noot vooraleer hij Carrasco aanprees.

“Daarom hebben we voetballers als hem nodig in dit team. Hij heeft andere kwaliteiten dan zijn ploegmaats. Hij is snel, goed in man-tegen-man duels en kan trappen vanop een afstand. Ik hoop dat hij deze vorm aanhoudt, want dat hebben we nodig. Hij is zeer belangrijk voor ons. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, zal hij opnieuw een goed jaar kennen.”