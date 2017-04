Spaanse coach opgepakt na 12-0 nederlaag tegen Barcelona

De Spaanse politie heeft dinsdag Filippo Di Pierro opgepakt, een coach van de Spaanse derdeklasser Eldense. De club die uitkomt in de Segunda Division B verloor zaterdag met maar liefst 12-0 van Barcelona B en degradeerde daardoor. Al snel werd gesuggereerd dat er sprake is van matchfixing. De coach werd opgepakt en verhoord, het onderzoek loopt.

Het was de voorzitter van Eldense die aangifte deed bij de politie en dat leidde volgens de Spaanse krant Marca tot de aanhouding van Di Pierro. De Italiaan fungeerde dit seizoen even als interim-hoofdtrainer. Hij ging daarna verder als assistent van de nieuwe hoofdtrainer, die in februari werd aangesteld.

Eldense verbrak na de recordnederlaag tegen het tweede elftal van Barcelona meteen de banden met Italiaanse investeerders. Een aantal spelers, onder wie de Nederlander Hans Mulder, besloot meteen te vertrekken bij de club. “Ik wil hier helemaal niets mee te maken hebben”, zei Mulder.

Een ploeggenoot van Mulder zei na de afstraffing in Catalonië dat enkele van zijn medespelers de wedstrijd bewust met grote cijfers wilden verliezen. Een oud-speler van de club, die in januari tegen zijn zin moest vertrekken bij Eldense, noemt de Italiaanse investeerders in de Spaanse krant El Pais ‘maffiosi’.