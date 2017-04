Met deze verkeersinformatie zal u binnenkort sneller op uw bestemming geraken

De Vlaamse overheid is bloedserieus over het aanpakken van de files. Na het innoverende Citrus-project met verkeersinfo op maat voor vrachtwagenchauffeurs maakt verkeersminister Ben Weyts (N-VA) werk van verkeersapps die real time informatie geven over de auto én het openbaar vervoer.

“We hanteren een totaal nieuwe visie”, zei Steven Logghe van Be-Mobile, een dochterbedrijf van Proximus, in februari over het Citrus-project. “De gps of gsm moet een bestuurder echt ondersteunen en adviseren in zijn rijgedrag. Het gevolg is dat je verkeersinformatie op maat krijgt. Dat is mogelijk omdat we via de gegevens die je gsm en gps doorsturen weten waar je rijdt, met welke snelheid en zelfs op welk rijvak.”

“Nog een voordeel is dat je verkeersstromen kan optimaliseren. Als het project op grote schaal wordt toegepast, dan kan je files vermijden door ­bepaalde voertuigen een andere route te adviseren. Ook dat verhoogt de doorstroming”, klonk het toen.

Real time-informatie

De Vlaamse overheid wil echter ook inzetten op een verhoogd gebruik van het openbaar vervoer en autobestuurders beter informeren. “Er bestaat vandaag nog geen app die real time-informatie aanbiedt over álle verschillende vormen van vervoer. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gelooft dat zulke apps nochtans een belangrijke aanvulling kunnen zijn op bestaande apps, die geen real time info aanbieden of geen overzicht geven van alle alternatieven”, klinkt het op het kabinet van Weyts.

“Dat soort apps kunnen de alternatieven voor de auto beter zichtbaar maken. Vandaag kiezen Vlamingen nog altijd te snel en te makkelijk de auto voor hun volledige traject, terwijl er vaak wel interessante alternatieven bestaan. Maar onbekend is onbemind.”

Geen eigen app

Het is echter niet de bedoeling dat de Vlaamse overheid zelf een verkeersapp gaat bouwen. “Er zijn genoeg innovatieve spelers die beter geschikt zijn om dat soort dingen te ontwikkelen. De overheid wil innovatie wel faciliteren door overheidsdata beschikbaar te maken. De private sector kan zo putten uit een schat aan informatie. Iedereen die er iets mee kan, kan er dan ook gebruik van maken.”

Al is er volgens het kabinet wel de nodige samenwerking voor nodig. “De informatie van de overheid zit eigenlijk verspreid over verschillende overheden, en dus is het belangrijk dat alle overheden in ons land aan één zeel trekken. Minister Weyts heeft met al zijn collega-ministers van Mobiliteit afgesproken dat de real-time multimodale routeplanner één van de prioritaire ITS-diensten moet worden.”

“Alle overheden zullen samenwerken om data openbaar te maken. Op 20 maart 2017 kreeg de Belgische ITS-stuurgroep de opdracht om de samenwerking op te starten”, klinkt het.