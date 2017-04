Lukaku wil geschiedenis schrijven bij Everton: “We moeten mikken op top vier”

Romelu Lukaku werd vorige week verkozen tot Speler van de Maand maart in de Engelse Premier League. Voor Lukaku is het een leuke prijs, maar zijn ambities voor de rest van het seizoen gaan verder dan dat. “Ik wil met Everton geschiedenis schrijven.”

De 23-jarige Lukaku speelt al sinds 2013 voor de Toffees. Met 21 goals uit 29 wedstrijden is hij op dit moment topscorer in de Premier League, in de maand maart scoorde hij vier keer. “Dat komt door hard werk en toewijding”, zei hij in een interview met EA Sports. Ik doe altijd mijn best en wil altijd winnen, bij mijn teamgenoten is dat ook zo. We doen het op dit moment heel goed en dat moeten we ook blijven doen. Daarvoor moet ik het team en de staff bedanken, maar ook het Belgische nationale team: ze hebben mij allemaal geholpen tijdens mijn reis in het voetbal.”

Moeilijke opgave

Everton staat op dit moment zevende in de Premier League. “Ik wil met Everton geschiedenis schrijven. We moeten mikken op de top vier”, zei Big Rom tijdens het interview. Everton heeft daar nog uitzicht op, al wordt het met een achterstand van 8 punten op Manchester City (de huidige vierde) en met nog maar acht speeldagen te gaan een moeilijke opgave. City heeft ook nog een wedstrijd in te halen, Manchester United en Arsenal (de nummers vijf en zes, nvdr) hebben er zelfs nog twee in te halen, waardoor de top vier misschien eerder het doel voor het seizoen 2017-2018 lijkt te gaan worden voor de club uit Liverpool.

Ook op individueel vlak heeft Lukaku nog doelstellingen te verwezenlijken. “Ik wil gewoon beter worden. Ik vind dat elk onderdeel van mijn spel verbeterd is. Vroeger scoorde ik doelpunten, maar nu is de kwaliteit van die doelpunten beter geworden. Ik kan nu zelf kansen creëren en ik heb zelfs een vrije trap gescoord, ik heb meer kopbalgoals gescoord. Maar ik wil nog steeds blijven verbeteren. Ik heb sinds ik klein was altijd geloofd in mijn eigen capaciteiten.” Aan vertrouwen ontbreekt het hem alvast niet, want toen hij de vraag kreeg welke Everton-speler het beste is op voetbalgame FIFA 17 was het antwoord duidelijk. “Ik!”