Gezocht: iemand die absoluut niets wil doen voor 16.000 euro per maand

“Gezocht: jonge fitte mensen die twee maanden lang niets willen doen.” Zo klinkt een oproep vanuit enkele wetenschappers die 24 vrije plaatsen willen opvullen. Het enige wat je moet doen om 16.000 euro per maand te verdienen, is gaan liggen. Een droomjob, letterlijk en figuurlijk.

De 24 gekozen kandidaten moeten mannelijk zijn en er een sportieve levensstijl op na houden. Hun leeftijd mag variëren tussen de 20 en 45 jaar. Ze mogen niet roken, geen allergieën hebben en hun BMI moet ergens tussen de 22 en 27 liggen.

Als je aan dat gezonde en sportieve profiel voldoet, dan ben je uiterst geschikt om twee maanden in bed te gaan liggen, vinden de wetenschappers. Voor en na moet je twee weken lang beschikbaar zijn om talloze tests te doen.

Gewichtloosheid

Het zoekertje wordt verspreid door een onderzoeksteam van het Franse instituut MEDES in de buurt van Toulouse. Zij willen immers analyseren wat de effecten van microzwaartekracht zijn op je lichaam. Zij onderzoeken dus hoe gewichtloosheid precies in zijn werk gaat.

“De beste manier om dat na te bootsen is niets doen”, vertelt Arnaud Beck van het International Space Station (ISS). “De kandidaten moeten wel met hun hoofd lichtjes naar beneden blijven liggen. Minder dan zes graden ten opzichte van het bed.”

Zwaarder dan je denkt

Alles voor de wetenschap kan je denken, terwijl je enthousiast klaar bent om in bed te ploffen. Maar Beck waarschuwt alle kandidaten: “Het is zwaarder dan je denkt. Je moet alles liggend doen vanaf dan, en dan bedoel ik ook echt alles. Eten, wassen, plassen, enzovoort, je mag niet uit dat bed.” De regel is simpel, er moet minimum één schouder in contact zijn met het bed.

De laatste twee weken zullen de onderzoekers gebruiken om opnieuw de tests te doen, zodat ze de gevolgen van de “gewichtloosheid” kunnen analyseren. Daarna zetten ze zich in om je opnieuw op de been te helpen. Dat zal nodig zijn, want het kan onder andere effect hebben op je hart, bloeddoorstroming, spieren en mentale gezondheid.

Zie je het toch zitten? Dan kan je hier solliciteren.